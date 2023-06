Share on Facebook

Pour cette nouvelle émission Planète locale, programme diffusé sur BFM Marseille, en partenariat avec Gomet’, donne la parole à Marlène Ginouvier. La fondatrice de Maison Bazélie (Aix), une marque éco-responsable de prêt-à-porter pour enfants, nous explique sa démarche et les raisons qui l’ont poussées à s’engager en faveur d’une mode plus durable. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, de Gomet’.

Dans la rubrique « actualité de la semaine », on parle du retour des réservations en ligne à Sugiton. Après une expérimentation jugée concluante en 2022, le Parc national des calanques a décidé de reconduire ce dispositif qui limite à 400 personnes par jour l’accès au site naturel. Une manière de lutter contre la surfréquentation. Notre objet de la semaine est le roll-on à lèvres naturel et vegan conçu par la marque marseillaise Mady.

