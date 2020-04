En redressement judiciaire depuis le début de l’année, l’agence de communication aixoise a finalement trouver un repreneur. Il s’agit de l’agence marseillaise Perfeo, dirigé par Nicolas Chabert. Ce mariage est annoncé dans un communiqué commun des deux sociétés du 2 avril : « Proposer une offre d’expertise rare en expérience et performance de marque, c’est l’objectif du rapprochement de Nextia et Perfeo engagé depuis plusieurs mois et qui se concrétise aujourd’hui », indique le communiqué.

Un objectif de 4 millions d’euros de chiffre en 2020

Nextia et Perfeo regroupe désormais sur ses trois sites, Marseille, Aix et Paris, 35 collaborateurs et se compose d’équipes de stratèges en communication, créatifs en direction artistique, graphisme, design, d’experts techniques en développement web et en stratégie digitale. La nouvelle structure compte réaliser en 2020 un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros.

« Une équipe de passionnés aux métiers complémentaires imagine et déploie des stratégies digitales performantes. Passionnée, l’équipe d’experts suit toutes les dernières nouveautés pour conduire ses clients vers la réussite. En la matière, agrémenter la performance d’expérience se révèle être un excellent calcul ! », commente Guillaume de Benedetti, directeur général de Perfeo et de la nouvelle entité fusionnée.

Crée en 2005, Perfeo s’est d’abord développé sur le référencement internet puis a élargi rapidement son expertise au travers des différents leviers d’acquisitions : social media, ads… Perfeo s’est ensuite diversifié sur le développement de stratégies de performance et accompagne de grandes marques comme Aviva, AG2R ou plus localement Vacances Bleues, la Méridionale, Captain Tortue, la Métropole Aix-Marseille Provence.