Elle débarque plus vite que prévu dans la cour des grands. Après avoir bouclé, en mars dernier, une première levée de fonds de 500 000 euros en amorçage pour financer son nouvel appareil de production, la start-up marseillaise Pess Energy, créée en 2021, enchaîne avec un nouveau tour de table. Cette fois-ci, Rémi Pillot, le CEO fondateur de cette jeune société spécialisée dans la conception de batteries « mobiles, silencieuses et neutres en carbone », est parvenu a rassemblé deux millions d’euros en série A.

Pess Energy conçoit, fabrique et commercialise les Power Banks, des générateurs électriques solaires à batteries (de 3kW à 6kW et de 5kWh à 10kWh). Cette solution marseillaise est présentée comme une alternative écologique et silencieuse à l’utilisation de groupes électrogènes.

Pess Energy passe la seconde. Pourtant cette dernière augmentation de capital n’était pas attendue si tôt dans les plans de Rémi Pillot. Sa solution de groupe électrogène zéro émission, particulièrement adressée à la filière cinéma, aurait « séduit beaucoup plus d’investisseurs qu’espéré », l’obligeant a revoir ses ambitions à la hausse. « Nous avions un carnet de commandes de plus en plus fourni et nos capacités étaient limitées, alors que la demande côté clients augmente de manière exponentielle », précise Rémi Pillot. Finalement, c’est presque à marche forcée que le jeune entrepreneur marseillais, ingénieur mécanique de formation passé notamment chez PSA et Airbus, accélère son plan de croissance.

Une levée opérée par Rise Partners et Ioda Consulting

Ce deuxième tour de table est opéré, comme le premier, par un tandem composé du cabinet niçois Rise Partners, qui accompagne également BioHomeTech (Aix), et du cabinet aubagnais Ioda Consulting. Contrairement à la précédente levée, le nom d’un des investisseurs est cette fois renseigné : il s’agit du fonds Région Sud Investissement.

Une nouvelle usine dans le 10e arrondissement

Ces deux millions d’euros vont permettre à Pess Energy « d’accélérer son développement commercial, de dérouler sa roadmap R&D sur de nouveaux produits adaptés à de nouveaux secteurs comme le BTP, d’attaquer les marchés internationaux, et bien sûr de renforcer ses équipes de production ». Depuis quelques semaines, la jeune société dispose d’une usine de batteries flambant neuve, située dans le 10e arrondissement de Marseille.

L’ouverture de ce site de 1000 m², associée à l’augmentation des cadences de production, ont permis à Pess Energy de recruter neuf nouveaux collaborateurs. Dix autres recrutements sont attendus d’ici la fin 2024. « Nous recrutons trois personnes par mois en ce moment », indique Rémi Pillot. Concernant la suite, la start-up marseillaise Pess Energy cache pas ses ambitions. Elle espère rapidement « tripler sa capacité de production » pour répondre, dit-elle, à une « demande croissante », de la part du secteur audiovisuel et du bâtiment.

