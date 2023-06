Le conseil de surveillance d’Aéroport Marseille Provence a élu jeudi 11 mai à l’unanimité son nouveau président Pierre-Alain Roche. Cet ingénieur général des ponts et des eaux et forêts succède à Jean-Paul Ourliac qui assurait cette fonction depuis 2014. Il devient ainsi le deuxième président du conseil de surveillance de la société anonyme Aéroport Marseille Provence. Lors de cette même séance, le conseil de surveillance a par ailleurs reconduit Jean-Luc Chauvin dans ses fonctions de vice-président.

Pierre-Alain Roche est actuellement président de la section mobilités et transports de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable , au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Il est par également président du comité technique de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur, un mandat qui lui donne de multiples occasions de travailler avec de nombreuses collectivités et acteurs du territoire.

