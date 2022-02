Pierre Bellon, est décédé le 31 janvier 2022 à Paris à l’âge de 92 ans. Entrepreneur emblématique de la Cité phocéenne, il a donné naissance à un leader mondial des services, Sodexo, présent dans 56 pays employant 412 000 salariés, réalisant 17,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2020-2021 toujours contrôlé́ par un actionnariat familial et côté à la Bourse de Paris depuis 1983, entré au CAC 40 en 1998.

Mais Pierre Bellon restait fidèle à Marseille (et aux Alpilles) et sollicité, il participait à une mission provençale aux USA, à un congrès marseillais de l’APM, l’association Progrès du management ou à l’anniversaire du Centre des jeunes dirigeants de Marseille.

Aux jeunes entrepreneurs, il racontait volontiers ses débuts qui furent compliqués. Travaillant sur le port, il avait remarqué, qu’à la pause de midi des milliers de salariés, ceux de la réparation navale, sortaient des ateliers et allaient, soit au restaurant, soit sortaient un sandwich ou une gamelle, pour une restauration souvent médiocre, chère et chronophage. Il eut cette idée simple : plutôt que de voir les salariés aller vers le restaurant, il ferait rentrer le restaurant dans l’entreprise. Nous sommes au début des années soixante. Diplômé d’HEC, Pierre Bellon a commencé sa carrière dans l’entreprise d’avitaillement maritime de son père et veut créer son entreprise, une structure de livraison de repas aux entreprises dans l’agglomération marseillaise. Mais comme tout créateur, il doit faire sa POC, Proof of concept. Il lui manque une camionnette et malgré ses diplômes, malgré son ascendance familiale, aucune banque ne lui prête. Il fera appel à ce que l’on appelle aujourd’hui le Love Money. Ainsi commence cette saga incroyable qui de 1962 à aujourd’hui a été marquée par « la persévérance l’audace et le goût du risque ».

Mais non content de faire croître et de diriger une entreprise qui très vite fait le choix de l’international, il s’engage dans le monde patronal. Président du Centre des jeunes patrons de 1968 à 1970, devenu en 1968 le Centre des jeunes dirigeants, il développe cette structure qui est devenue l’école de formation des entrepreneurs, le foyer qui va nourrir les institutions patronales, sociales ou politiques.

À la fin des années quatre-vingt, il perçoit le déficit français des entrepreneurs dans le management. Il a été vice-président du Medef de 1980 à 2005 et connaissant les pratiques qui émergent et se diffusent dans le monde économique anglo-saxon, il crée en 1987, l’Association progrès du management pour acculturer le patronat à ces méthodes. Nous sommes alors en France encore dans les organigrammes pyramidaux, dans les logiques de silos, dans un nombre d’échelons incroyable entre le top management et l’exécutant, bref dans des méthodes d’un autre âge qu’il convient, si l’on veut faire progresser l’économie et l’entrepreneuriat de faire muter. La création des clubs APM, qui réunissent anciens et jeunes entrepreneurs, petites et grandes entreprises, avec deux conditions de base : pas de concurrence entre les membres, et confidentialité des débats joue un rôle discret, mais efficient. Des centaines de chefs d’entreprise de France vont ainsi consacrer dans l’année une dizaine de journées à se remettre en cause, à se former au management, à l’économie, à la prospective, à la stratégie, à la géopolitique, à l’éthique etc. avec des experts de renom. Pierre Bellon est à l’origine de cette révolution tranquille du patronat français. Il avait, indique sa famille dans un communiqué « la volonté́ d’avoir un impact positif dans le monde et d’être un acteur responsable. »

L’inventeur de la restauration d’entreprise saura diversifier son groupe vers les services, de l’aide à la personne à l’alimentation des bases militaires US, du restaurant étoilé aux établissements pénitentiaires. Un feeling du service qui est dans l’ADN de l’entrepreneur marseillais. Sophie Bellon, présidente du Conseil d’administration et directrice générale par intérim de Sodexo, a déclaré́ : « notre père était un bâtisseur, un pionnier, un esprit libre que la prise de risque n’a jamais effrayé. »

En 2005, Pierre Bellon avait quitté ses fonctions de directeur général. Il conservait les fonctions de président du Conseil d’administration jusqu’en janvier 2016, date à laquelle sa fille Sophie lui a succédé. Il devint alors Président d’Honneur de Sodexo.