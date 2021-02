Les architectes vedettes d’Aix Marseille à l’assaut de la capitale des Gaules. Alors que Rudy Ricciotti va se charger de rénover le musée des tissus, Corinne Vezzoni a été choisie par la Ville et la Métropole de Lyon comme urbaniste conseil. Un peu comme François Leclerq pour le quartier Euroméditerranée à Marseille, elle va à Lyon accompagner la stratégie de transformation du quartier de Gerland.

Implanté sur les anciennes friches industrielles de Lyon, avec plus de 700 hectares, Gerland constitue l’un des projets urbains les plus étendu de France. « L’enjeu du projet porte sur le port, les rivages du Rhône, les friches industrielles, les logements et la nature » souligne l’agence Vezzoni & Associés qui compte une trentaine de collaborateurs répartis au siège à Marseille et à Paris.

Initié en 2002, le grand projet urbain de Gerland poursuit aujourd’hui son développement avec une production soutenue de 500 logements par an et voit l’émergence d’un campus santé de résonance internationale. A terme, la zone accueillera 45 000 habitants. « Ce quartier porte une capacité rare à cette échelle de répondre aux enjeux de la ville de demain » se félicite Corinne Vezzoni après la décision des collectivités de Lyon. Elle évoque déjà sa son travail : « La démarche de l’équipe conseil est de s’insérer dans l’histoire du projet engagé depuis plus de vingt ans, de sortir des logiques de plan masse, des grands tracés et des logiques de grandes polarités pour entrer de manière concrète dans chaque situation urbaine, chaque micro-lieux composant la mosaïque existante. »

Gerland : un quartier en mutations

La poursuite du projet Gerland doit tenir compte en effet de nombreuses particularités locales : le passé ouvrier, l’architecture industrielle, le rapport au travail ferroviaire et portuaire, les grands équipements (Halle Tony Garnier, stade de Gerland, …), le port et le Rhône ainsi que les nouvelles initiatives, les nouveaux projets (Zac des Girondins, EM Lyon, …) « Le défi est de poursuivre le développement de ce quartier à l’image d’une fabrique de la ville pérenne et vertueuse » insiste Corinne Vezzoni.

Gerland, une zone de 700 hectares à l’entrée sud de Lyon

En tant qu’architecte urbaniste conseil, Corinne Vezzoni va apporter une expertise, une vision, une proposition globale et un suivi des réalisations tant sur les problématiques environnementales, ferroviaires, portuaires, architecturales, sociales, de mobilité. Elle pourra s’appuyer sur une équipe pluridisciplinaire d’intervenants : les agences Insolites (urbanisme), Ilex (paysagistes), Tribu (environnement), Foncéo Citéliance (foncier), Transitec

(mobilité) et 8’18‘‘ (lumière).

Corinne Vezzoni, pourra également puiser dans ses expériences précédentes au service des projets urbains métropoles françaises comme notamment Aix Marseille Provence (mission Théry de préfiguration de la Métropole), Toulon (quartier Chalucet), Le Havre (site Flaubert) ou encore le Grand Paris (gares de Rosny-sous-Bois et Satory)

