Les curieux forment un rassemblement à quelques encablures de la buvette du Parc Longchamp, et les gamins accourent pour voir ce qu’il s’y trame. « C’est la chef de Marseille ! », s’exclame soudain l’un d’eux. Ce mardi 28 juillet, la maire de Marseille Michèle Rubirola a en effet choisi le poumon vert du 3e secteur comme décor pour annoncer le programme estival de Marseille. « Nous vous l’avions promis : après le Printemps Marseillais, place à l’Eté marseillais !», se réjouit la maire, qui a annoncé elle-même la nouvelle aux promeneurs du parc, interloqués de croiser l’édile marseillaise par cette chaude après-midi de juillet.

Des brigades Covid seront présentes sur la plage

La mesure vient en partie en réponse à la période de confinement due au covid-19, pendant laquelle de nombreux Marseillais n’ont pu profiter de l’extérieur, en particulier les plus défavorisés. « Ce n’est pas parce qu’il y a un virus qu’il faut s’arrêter de vivre » a martelé Michèle Rubirola, qui souhaite permettre aux Marseillais de se réapproprier les espaces publics pendant la période estivale : dès samedi 1er août, les parcs resteront donc ouverts jusqu’à 22 heures. Idem pour la plage des Catalans en semaine, avec une ouverture toute la nuit de samedi à dimanche. Un dispositif qui appelle une sécurité renforcée avec « une mobilisation du personnel municipal malgré les congés d’été », assure Yannick Ohanessian, adjoint en charge de la sécurité. En outre, des brigades Covid seront présentes sur la plage afin de sensibiliser la population aux précautions sanitaires.

Extension des horaires de piscines et nuits au musée

L’Eté Marseillais ne s’arrête pas là. Au programme également, des piscines ouvertes toute la semaine de 10 heures à 19 heures. Pour allier vacances et culture, des nocturnes gratuites seront proposées chaque vendredi soir dans un musée différent et les bibliothèques se déplaceront jusqu’aux Marseillais avec la mise en place de boîtes à livres, pour bouquiner en plein air et une librairie itinérante à l’Escale Borély du 29 au 30 juillet. L’Eté marseillais s’inscrit par ailleurs dans le dispositif de vacances apprenantes, voulu par le ministre de l’Education Nationale, de la jeunesse et des sports Jean-Michel Blanquer : ainsi, les musées et les Archives de Marseille accueilleront les élèves pour des visites-guidées et des ateliers.

Un programme estival fourni, et pourtant monté « en cinq jours » par les équipes municipales, selon Michèle Rubirola. « Il n’y a rien de surhumain à agir tout de suite », affirme celle qui a été élue maire début juillet.

Des festivals de retour et Manifesta fin août

Leur sort était encore incertain il y a quelques semaines. Pourtant, queqlues festivals de l’été seront de retour. « Dans le respect des gestes barrières », indique Jean-Marc Coppola, adjoint à la culture. Festival Acontraluz, Summer Festival et Freestyle Cup devraient se tenir à la rentrée. A voir l’évolution de la situation sanitaire. Et fin août c’est le clap de début de la Biennale d’art contemporain Manifesta 13 Marseille !

