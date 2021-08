Share on Facebook

Fin de deux ans et dix mois de travaux à La Plaine (place Jean Jaurès). La Ville de Marseille et la Métropole d'Aix-Marseille Provence ont enfin trouvé un terrain d'entente concernant l'espace central. Deux mois après la livraison intégrale de la place par la Soleam (Société locale d'équipement et d'aménagement de la métropole), le 1er…