Après deux ans et demi de travaux, la date de livraison intégrale de La Plaine est enfin connue. Si plusieurs « minots » ont pu se glisser dans l’aire de jeux ce week-end à cause d’une barrière mal ancrée, il faudra encore patienter un peu pour s’amuser en toute sécurité. La société d’équipement et d’aménagement de l’aire métropolitaine (Soleam), en charge du chantier à 20 millions d’euros, indique une échéance précise à la Ville de Marseille. Le 7 juin prochain, la partie « jeux d’enfants », toujours barricadée, devrait être accessible aux habitants. Ensuite, cet espace passera sous la responsabilité de la mairie.

Si l’aire de jeux de 600 m² n’a pas été livrée en même temps que la « partie publique », le 6 mai, c’est que la Ville n’est pas satisfaite des installations proposées pour l’heure par la Soleam. Mathilde Chaboche, l’adjointe au maire de Marseille en charge de l’urbanisme, considère que la sécurité n’est pas assurée sur certaines structures. « Cet équipement est un ovni architectural, déclare-t-elle ce mercredi en montrant du doigt la charpente derrière les barrières, mais bon, maintenant qu’il est là, notre souhait c’est que certains points de sécurisation soient effectués ».

L’aire de jeu de La Plaine sera livrée à la Ville de Marseille le 7 juin (Crédit : Rémi Liogier)

Mathilde Chaboche révèle le cahier des charges (150 000 euros au frais de la Métropole) auquel la Soleam devra répondre dans moins de quatre semaines. L’adjointe à l’urbanisme préconise pour le revêtement un sol souple, plutôt que des copeaux de bois ; « la norme dans notre pays », rappelle-t-elle. Dans un communiqué du mercredi 12 mai, la Soleam répond que « l’installation des sols souples sera terminée courant juin ». Une clôture entre l’aire de jeu des « petits » et celles des « grands » devra également être installée. Mathilde Chaboche réclame enfin que les rondins de bois à proximité du toboggan soient raccourcis et que les plateformes soient abaissées. « On sera sur place le 7 juin pour voir si tout cela a été fait et si nous acceptons de réceptionner l’équipement », signale l’adjointe au maire.

Le marché de retour pour la rentrée « au plus tard »

Le marché de La Plaine est une attraction incontournable de cette place populaire. Depuis le début des travaux fin 2018, il a complètement disparu, au grand désarroi des riverains. Mais maintenant que La Plaine est (partiellement) livrée et que le chantier s’achève, les habitants du quartier espèrent le retrouver au plus vite. « Rien ne sera voter au prochain conseil municipal, calme d’entrée de jeu Mathilde Chaboche, on est en discussion avec les forains et les habitants qui sont représentés par différentes associations (ndlr : Les riverains de La Plaine et l’Assemblée de La Plaine) ». L’adjointe à l’urbanisme précise que les négociations sont sur le point d’aboutir. Elle assure que le marché « pourra se mettre en place à la rentrée au plus tard ».

L’économie, le sport et la culture vont reprendre leurs droits

Pierre Benarroche (PM), maire des 6e-8e arrondissements, sera l’élu en charge de La Plaine. « Cela signifie qu’il n’y aura plus cette guéguerre entre les différentes mairies du 1-7, du 4-5 et du 6-8 », précise-t-il. L’édile aura pour mission de « mettre du liant entre tous les acteurs impliqués dans ce projet ». Un objectif qui se concrétisera en deux temps. D’abord une réappropriation de la place en sortie de confinement avec la mise en place d’animations. Puis un projet plus global devrait voir le jour à long terme, avec des activités culturelles et sportives sur la place. « Quant à la collaboration avec des acteurs privés, la question n’a pas encore été abordée », renseigne Pierre Benarroche.

Le maire de secteur révèle enfin qu’un « chef de projet fonctionnaire sera chargé des relations internes entre la mairie centrale et les mairies de secteurs […] il a une bonne connaissance du territoire et de ses acteurs locaux ». Ce coordinateur prendra ses fonctions le 17 mai.

