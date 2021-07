Quand les minots pourront-ils enfin s’amuser sur les jeux de La Plaine ? Un mois après leur livraison par la société locale d’équipement et d’aménagement de la métropole (Soleam), les toboggans et autres plateformes en bois de la place Jean Jaurès sont toujours inaccessibles, entourés par des barrières métalliques.

Au cœur de l’imbroglio, un désaccord entre la mairie (de gauche) et la Métropole d’Aix-Marseille Provence (de droite) au sujet de l’espace central. C’est-à-dire sur le deck, et sur le massif de magnolias, situés à côté de l’aire de jeux. Selon Lionel Royer-Perreaut, président de la Soleam et conseiller métropolitain, les deux collectivités ne s’entendent pas sur la gestion et l’entretien de cette zone. « Le travail de la Soleam est terminé […] Il appartient maintenant à la Ville de Marseille de réceptionner l’aire de jeu, le deck central et le massif des magnolias », affirme l’élu LR dans un communiqué du 1er juillet.

Mais la mairie ne l’entend pas de cette oreille. Contacté par Gomet’, l’élu du Printemps Marseillais en charge de La Plaine et maire des 6e-8e arrondissements de Marseille, Pierre Benarroche, dit être le premier à regretter que les jeux ne soient toujours pas accessibles aux enfants. « Quel serait notre intérêt à refuser de réceptionner ces jeux qui sont attendus par tous les habitants ? », lance le maire de secteur. « Le seul point de désaccord, c’est sur le deck. Nous n’avons aucun problème avec la Métropole sur les jeux d’enfants, nous sommes tout à fait prêts à les réceptionner ». Pierre Benarroche insiste sur le fait qu’aujourd’hui, la Ville est satisfaite des modifications effectuées par la Soleam sur l’aire de jeux, et qu’elle n’émet aucune réserve sur cet espace. Alors qu’est-ce qui coince ?

Le deck central de La Plaine (Crédit : Rémi Liogier)

La Ville de Marseille n’est pas satisfaite du deck livré par la Soleam

Même si la municipalité de Marseille donne son feu vert pour l’aire de jeux, elle n’est pas en capacité de lever les barrières. Dans le cadre d’une réception globale des travaux, la Ville doit accepter l’intégralité de la livraison : l’aire de jeux… et l’espace central ! Autrement dit, les barrières autour des jeux ne pourront être levées par la Soleam qu’une fois la mésentente entre la mairie et la Métropole au sujet de l’espace central terminée. « Le deck est mal sécurisé », affirme Pierre Benarroche, et d’ajouter : « les branches sont trop accessibles aux enfants alors qu’on est à deux mètres du sol ». L’élu en charge de La Plaine déplore le manque de dialogue avec la Soleam. « J’aimerais que toutes les parties prenantes discutent ensemble et se mettent autour d’une table, pour que ça avance plus vite ».

À présent, deux cas de figures se dessinent. Soit la mairie cède, et accepte l’espace central en l’état. Soit la société d’aménagement métropolitaine ajuste le deck, jugé trop dangereux par la municipalité. Au lendemain d’une campagne électorale mouvementée, la Ville de Marseille et la Métropole ne semblent toujours pas avoir enterré la hache de guerre, au grand dam des enfants de La Plaine, privés de jeux.

Depuis 2018, les enfants de la Plaine sont privés de jeux. 2 mois après l’ouverture de la place, ils sont toujours clôturés. Aucune communication sur une date de livraison n’est faite.

Que se passe-t-il ?@RoyerPerreaut@M_Chaboche @soleamanagement @marseille @AMPMetropole pic.twitter.com/XujERMpFJw — Riverains de la Plaine (@RiverainsPlaine) July 2, 2021

Le collectif des Riverains de La Plaine donne rendez-vous samedi 3 juillet à 10h, devant le parc pour enfants. Une rencontre d’échanges « dans le calme » est organisée afin de discuter de ce que souhaitent les habitants pour les enfants du quartier.

