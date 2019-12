Christophe Bourdin sait de quoi il parle. Professeur à Aix Marseille Université, membre du laboratoire de l’Institut des sciences du mouvement depuis 1997, il est depuis 2011 le responsable scientifique du laboratoire commun ente Aix Marseille Université et le groupe automobile PSA. Cet « open lab » mène des recherches sur l’intégration les facteurs humains dans l’automobile… Ses compétences à la fois scientifiques et son travail d’ouverture et de partenariat avec une grande entreprise ont naturellement amené les dirigeants de l’université à faire appel à lui pour animer les « Plateformes Technologiques » d’Aix Marseille.



Nous vous proposons aujourd’hui, après la Cisam au printemps dernier, de poursuivre le Voyage extraordinaire dans le monde des technologies d’Aix Marseille Université avec la découverte de ces plateformes technologiques : Techno Valo à Aix et l’Espace Photonique à Marseille.

Christophe Bourdin, le responsable des plateformes technologiques d’Aix Marseille.

Le label « Plateformes technologiques » est né dans les recommandations du plan d’orientation stratégique adopté en 2015 par la plus grande université francophone au monde, Aix Marseille Université (AMU), en association avec le CNRS et l’Inserm. A l’époque, sous l’impulsion de l’ancien vice-président à la recherche d’AMU, Denis Bertin, l’objectif est de mettre en avant les outils scientifiques de l’université. Quatre ans plus tard, pas moins de 55 plateformes technologiques, autant de sites et de labos de recherche, sont labellisés et s’ouvrent aux entreprises.