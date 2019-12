Share on Facebook

Accorder mets et vins, surtout pour un menu de fête, n’est pas toujours tache facile. Gomet’ vous livre un bon plan : un domaine, à 10 minutes d’Aix-en-Provence, qui organise un week-end entièrement dédié à cet exercice.

Direction Saint-Cannat pour découvrir le château de Beaupré, un domaine viticole familial dirigé par Phanette Double et où la viticulture est biologique depuis dix ans. Visiter la cave du domaine, découvrir les savoirs-faire du chef Nicolas Bottero, du Mas Bottero, autour du saumon et du foie gras, découvrir quelques vins en accord… seront au programme des samedi 22 et dimanche 23 décembre.

Si les rosés et les rouges de cette appellation Coteaux d’Aix-en-Provence ont déjà leur belle réputation, les fêtes sont l’occasion de découvrir les blancs et tout particulièrement le Château de Beaupré blanc 2018. « Ce vin sec, franc mariant une certaine opulence en bouche et une finale fraîche, florale sur des notes d’agrumes est idéal à l’apéritif, pour les fromages frais ou les poissons » précise Laurent Courbard de Prestiges de France.