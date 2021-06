Les Bouches-du-Rhône passent en alerte niveau 2 pour la pollution de l’air à l’ozone ce mardi 15 juin. C’est ce qu’annonce la Préfecture dans un communiqué. Une pollution aggravée par les fortes chaleurs de ces derniers jours.

La Préfecture annonce une série de mesures pour diminuer cette pollution : ainsi, les principaux émetteurs industriels de composés organiques volatiles et d’oxyde d’azote doivent « mettre en œuvre des mesures d’urgence de maîtrise de leurs émissions ».

La vitesse de circulation sur toutes les routes du département est abaissée à 20 km/h, ce qui était déjà le cas depuis le passage de l’alerte en niveau 1 dimanche. La circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes en transit est par ailleurs interdite.

Au Grand port maritime, dans les bassins de Marseille Fos, les navires ne pourront excéder la vitesse de dix noeuds à l’extérieur des bassins, et huit noeuds à l’intérieur.

Enfin, la Préfecture annonce la gratuité de l’abonnement courte durée au service Levélo, service de vélos en libre-service sur Marseille proposé par la Métropole Aix-Marseille Provence. La Préfecture rappelle que, pendant la durée du pic de pollution, il convient de privilégier les transports en commun, le covoiturage et les autres mobilités douces comme le vélo et la marche à pied.

La Préfecture met en garde sur le comportement à adopter pendant cette période : elle recommande ainsi vivement de réduire l’activité physique et sportive intense (dont les compétitions) et de consulter un médecin en cas de gêne respiratoire ou cardiaque.

Elle conseille aux personnes sensibles et vulnérables de privilégier les sorties brèves, qui demandent moins d’effort, et d’éviter de sortir l’après-midi.

Les bons gestes à adopter pour limiter la pollution à l’ozone

La Préfecture préconise également une série de bons gestes à adopter afin de limiter la pollution :

– Limitez vos déplacements privés et professionnels, ainsi que l’usage de véhicules automobiles en privilégiant le covoiturage et les transports en commun ;

– Privilégiez pour les trajets courts les modes de déplacements non polluants (marche-à-pied, vélo) ;

– Respectez l’interdiction des brûlages à l’air libre et l’encadrement des dérogations ;

– Arrêtez, en période de chauffe, l’utilisation des appareils de combustion non performants de biomasse (foyers ouverts, poêles acquis) avant 2002 ;

– Maîtrisez la température dans les bâtiments (chauffage ou climatisation) ;

– Reportez les travaux d’entretien ou de nettoyage nécessitant l’utilisation de solvants, peintures, vernis.

