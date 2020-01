Share on Facebook

A la suite de l’annonce de la candidature de Michèle Rubirola à la mairie de Marseille, « l’ensemble des membres fondateurs du Printemps Marseillais ont décidé de s’unir derrière elle pour porter les couleurs de l’espoir aux prochaines municipales » affirme un communiqué de l’organisation lancée au printemps dernier. « Cette candidature unique sera soumise à l’approbation des signataires du Printemps Marseillais les jeudi 9 et vendredi 10 janvier » comme évoqué précédemment.

De pros de la politique et des membres de la société civile

Michèle Rubirola s’est entourée de 15 personnalités politiques et citoyennes pour animer la campagne du Printemps Marseillais. Ces noms composent la liste soumise au vote des signataires, « une équipe qui représente l’union de la gauche, des écologistes et des citoyens » souligne Le Printemps Marseillais. Michèle Rubirola présente à ses côtés Marie Batoux, Nassera Benmarnia, Aldo Bianchi, Sophie Camard, Jean-Marc Coppola, Olivia Fortin, Agnès Freschel, Pierre-Marie Ganozzi, Audrey Garino, Ahmed Heddadi, Pierre Huguet, Cédric Matthews, Benoît Payan, Eric Semerdjian et Aïcha Sif.