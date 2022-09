Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Florent Bigo. Le directeur de Fibois Sud nous présente les leviers et le rôle de cette interprofession des métiers du bois et de la forêt. Après un été 2022 marqué par une forte sécheresse dans les Bouches-du-Rhône, il nous détaille les solutions existantes, pour faire face au réchauffement climatique, et évoque l’avenir de cette filière en développement. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

Vélos en ville distribue sa propre vignette Crit’air

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle du plan de végétalisation des écoles d’Aix-en-Provence. Le plan initié par la mairie vise à rafraîchir d’ici 2026 l’ensemble des établissements de la ville, notamment en créant des zones d’ombre. Des groupes scolaires ont été identifiés comme étant prioritaires. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine. Il s’agit d’une vignette Crit’air pas comme les autres. Ce certificat distribué par l’association Vélos en ville est destiné aux cyclistes, et porte un message : peu importe votre niveau Crit’air, vous ne serez jamais aussi propre qu’un biclou.

