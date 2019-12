C’est ce que l’on appelle un concours express : moins de deux mois après son lancement, le concours « Du carburant pour l’entrepreneuriat » a livré ses lauréats ce mardi 17 décembre dans l’auditorium de la tour Jacques Saadé. Organisé pour la troisième année de suite par CMA CGM et Le Carburateur, avec cette année les groupes NGE et Ponant en plus, il permet à trois start-up de remporter 5 000 €, un accompagnement d’un an par l’équipe du Carburateur et le soutien de leur « parrain ».

Salle comble pour la cérémonie de remise des prix

Les start-up sont toujours à la mode. Il n’y avait qu’à voir l’auditorium de la tour CMA, mardi soir, pour s’en convaincre. Comble malgré les grèves, un public nombreux s’y pressait pour entendre le nom des heureux élus. Préalablement, neuf start-up parmi les 58 ayant déposé un dossier avaient été invitées à venir « pitcher » leur projet – trois par catégories, devant un jury formé de personnalités issues des entreprises organisatrices.

Rodolphe Saadé a salué la qualité des candidatures reçues (crédit : colas)

Ce concours est une réussite. Il permet de découvrir de jeunes entrepreneurs talentueux que nous allons continuer à suivre. Il témoigne aussi du dynamisme de ce territoire et de l’intérêt réciproque entre grands groupes et start-up. Jacques Saadé, P-dg de CMA CGM

Après les allocutions protocolaires assurées par Muriel Bernard-Reymond, directrice du Carburateur, Rodolphe Saadé, P-dg de CMA CGM, Jean-Sébastien Leoni, DGA Finances et RSE chez NGE, et Jean-Emmanuel Sauvée, président de Ponant, les trois vainqueurs ont été révélés, un par catégorie :

Dans la catégorie Transport, logistique, mobilité : Green Systems Automotives , qui conçoit des dispositifs de conversion des deux roues motorisés aux bio-carburants, réduisant notamment de plus de 50% leurs émissions nettes de CO2

, qui conçoit des dispositifs de conversion des deux roues motorisés aux bio-carburants, réduisant notamment de plus de 50% leurs émissions nettes de CO2 Dans la catégorie Métiers de l’environnement, constructions et infrastructures durables : ABC Chanvre , qui développe la filière régionale du chanvre dans le sud de la France en valorisant un circuit court de production biologique et de transformation

, qui développe la filière régionale du chanvre dans le sud de la France en valorisant un circuit court de production biologique et de transformation Dans la catégorie Tourisme durable : Stop-Ancre, dont l’activité consiste à développer une solution brevetée pour sauvegarder la biodiversité des fonds marins, en évitant les ancrages temporaires dévastateurs

De droite à gauche, les lauréats : Alain Maurin et sa compagne (Stop-Ancre), Axel Bougrainville (ABC Chanvre) et Olivier Barts, accompagné d’un collaborateur (GSA) (crédit : AD Gomet’)