Le coup d’envoi est lancé : les entreprises créées à partir de 2016 ont jusqu’au 29 novembre prochain pour déposer leur candidature, dans le cadre d’un concours lancé par l’entreprise CMA CGM et le pôle d’entrepreneuriat Le Carburateur.



L’idée : « encourager l’entrepreneuriat local, aux côtés de grandes entreprises de la région provençale : Ponant et groupe NGE », explique le communiqué publié par l’armateur marseillais. Après 2017, il s’agit de la seconde édition de ce concours, qui récompensera trois lauréats, dans trois catégories parrainées par chacune des entreprises impliquées :

Transport, logistique et mobilité (CMA CGM)

Tourisme durable (Ponant)

Métiers de l’environnement, constructions et infrastructures durables (NGE)

« A l’issue d’une pré-sélection effectuée par un jury composé d’experts mobilisés par chaque entreprise, la grande finale réunira courant décembre neuf start-ups qui viendront présenter leur projet devant le jury. A l’issue, trois jeunes entreprises seront récompensées et bénéficieront chacune d’un soutien financier de 5 000 euros et d’un accompagnement du Carburateur et des parrains du concours ». La pré-sélection sera réalisée le 9 décembre, pour des entretiens qui se dérouleront le 17 du même mois. Les résultats seront communiqués dans la foulée, suivis d’une remise des prix.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer au règlement de l’appel à candidatures ci-dessous :

« Encourager la création d’entreprise, favoriser l’innovation, et accompagner de nouveaux entrepreneurs font aussi partie de nos engagements envers ce territoire auquel nous sommes tant attachés. A travers ce concours, nous poursuivons notre soutien initié dès 2017 envers le Carburateur qui fait au quotidien un travail remarquable. » Rodolphe Saadé, P-dg du Groupe CMA CGM

« Entreprendre constitue une source d’énergie positive qui fait du bien à soi-même et à son environnement. Je reste convaincue que c’est en embarquant des locomotives économiques que nous réussirons le pari du développement, de l’emploi et de l’attractivité de notre territoire. » Muriel Bernard-Reymond, directrice du Carburateur