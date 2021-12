[Nature] Un dimanche aux Aygalades

Comme chaque premier dimanche du mois, la cité des Aygalades ouvre ses portes à tous les flâneurs. Ce mois-ci, près de la rivière, vous pourrez retrouvez des producteurs de Marseille au Luberon, de l’Ardèche aux Alpilles pour un marché Vins nat’ & Créateur.ices de 9h à 16h. À 11h, Brent Klinkum, néo-zélandais fondateur de Transat Projects, association de programmation et d’exposition visant à toucher tous les publics, animera une conférence avec pour thème « Je suis le fleuve, le fleuve est moi » ou plutôt Ko au te awa, ko te awa ko au, en maori…

La compagnie Burdin Rhode présentera « Une bombe dans un ruban de soie ou la vie tumultueuse de Frida Kahlo », un spectacle entre conte, théatre d’objets et chansons. Deux représentations sont proposées dans le week-end : samedi 4 décembre à 18h30 et dimanche 5 décembre à 12h30.

La Cité des Arts de la rue

225 avenue Ibrahim Ali

13015 Marseille

[Sports] Le Smucathlon de Sportingoodz

Sportingoodz, plateforme marseillaise en ligne d’échange, de vente, de don et de recyclage de matériel de sport au profit des clubs sportifs s’associe ce week-end avec le Smuc (Stade Marseillais Université Club) pour le Smucathlon. Du matériel de sport de seconde main proposé par les adhérents du Smuc seront mis en ligne, disponible en click & collect et dans les locaux du Smuc durant tout le week-end. Les bénéfices des ventes seront reversés au Téléthon.

Smuc

65 avenue Clot Bey

13008 Marseille

[Fêtes] Marché artisanal de Vitrolles

Source : Ville de Vitrolles.

La ville de Vitrolles lance ses festivités de Noël ce week-end ! Les habitants sont conviés sur le parvis de l’Hôtel de ville pour célébrer les illuminations installées pour les fêtes.

Samedi, c’est au tour du marché artisanal d’être inauguré. Marchands de décoration, bijoux, nougats, santonniers et coutelliers vont peupler les rues de la ville jusqu’au début de l’année prochaine. Tout au long de la journée, des déambulations musicales, parades de mascottes, présentations des animaux de la ferme sont prévues avec la découverte des nouveaux locaux de l’office de tourisme de Vitrolles. Pour l’occasion, les déambulations et parades se prolongeront dimanche.

Un feu d’artifice ponctuera la journée à 19h au Vieux-Village avant un concert de Gospel sur la place de l’aire et une soirée cabaret téléthon.



[Sucreries] Salon Chocolat et Gourmandise

Chocolatiers, pâtissiers, confiseurs, épiciers fins, producteurs de vins et de champagnes… Le salon Chocolat et Gourmandise d’Arles investit le palais des Congrès d’Arles pour trois jours. Au menu : démonstrations culinaires, ateliers, dégustations, conférences. Apprendre à accorder le vin et le chocolat, revisiter les macarons avec une chef patissière… De quoi ravir les papilles des plus petits aux plus grands.

Palais des Congrès d’Arles

Avenue de la première Division France Libre

13200 Arles

[Concerts] La Folle Criée Russe

Tchaikovsky, Prokofiev, Chostakovitch… Les compositions russes du XIXème et XXème siècle seront résonneront au Théâtre de la Criée durant tout le week-end par des interprétations d’artistes contemporains.

Théâtre La Criée

30 Quai de Rive Neuve

13007 Marseille

[Cinéma] Kinovisions

Le festival de cinéma en langue allemande se termine samedi 4 décembre à Marseille. Au cinéma La Baleine, Le bruit du dehors (Outside noise) sera projeté à 18h samedi. Ce film de Ted Fendt, co-écrit avec les actrices, met en lumière l’insouciance et les doutes de trois protagonistes entre Vienne et Berlin. Puis, à 20h30 Next Door (Nebeman) sera diffusé aux Variétés. Pour son premier film en tant que réalisateur, Daniel Brühl, acteur allemand phare, joue le rôle d’une star de cinéma. Décrite comme une comédie noire, le film nous plonge dans nos intimités.

[Conférence] Jésus et la politique

Elian Cuvillier, professeur de la faculté de théologie de Montpellier et de Paris, tiendra une conférence-débat dans la Chapelle des minimes de La Ciotat sur Jésus et la politique. L’entrée se fait sur participation libre.

Chapelle des Minimes

Place Guibert

13600 La Ciotat

[À venir] « Procès du siècle, délibérations citoyennes ! » au Mucem



« Le grand procès des animaux », Jean-Luc Porquet, éditions du Faubourg, 2021 © Jacek Wozniak

À partir d’un objet pioché dans la collection du Mucem, deux invités échangeront leurs points de vue, leurs expériences et leurs expertises. Une conversation, un débat pour confronter, dévoiler nos intimités, nos usages des « objets » du quotidien, notre rapport à l’espace et au temps… Plaignants, accusés, témoins et avocats seront à la barre pour témoigner devant les jurés – les citoyens – pour Le procès du siècle. Rendez-vous hebdomadaire qui commencera le lundi 6 décembre dans l’auditorium du Mucem, le(s) Procès du siècle sera animé par Anne-Cécile Bras, journaliste environnement pour RFI et Lionel Bordeaux, artiste et entrepreneur.

Lundi 6 décembre à 19h, les animaux seront au centre du débat. Jean-Luc Porquet, journaliste au Canard Enchaîné, et Edouard De Laubrie, conservateur au Mucem, responsable du pôle agriculture et alimentation seront invités à converser autour de la question « faut-il tous les sauver ? ».

Mucem

J4— Auditorium

Et aussi…

