Créé par l’Etat en 2005 et géré depuis 2019 par l’Institut national des métiers d’art, le label EPV – Entreprises du patrimoine vivant – distingue les entreprises françaises pour leurs savoir-faire d’excellence, qu’ils soient artisanaux ou industriels. Trois petites lettres de plus en plus appréciées par le public, en quête de garanties et soucieux de soutenir un made in France encore plus pointu. La branche régionale Sud de l’association Entreprises du patrimoine du vivant a été officiellement lancée ce jeudi 2 décembre à Aix-en-Provence.

Obtenir le label EPV n’est pas chose simple. Seul label récompensant l’entreprise pour l’ensemble de ses activités, le cahier des charges est complexe. « L’audit est exigeant, il prend notamment en compte la transmission des savoir-faire », précise Guillaume Fiévet, président de l’association EPV Sud et président de la Savonnerie du Midi, aux côtés d’une démarche innovante et créatrice, d’un attachement au territoire mais aussi d’une stratégie commerciale dynamique avec un volet international.

Actuellement il existe une centaine d’entreprises labellisées EPV sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur parmi lesquelles des savonniers, des producteurs d’huile d’olive, des santonniers, des confiseurs…, mais également des verriers, des chausseurs… Si la plupart est déjà connue du public grâce à leurs produits bien sûr, des manifestations comme les Journées du patrimoine, permettent aussi de franchir la porte d’ateliers d’activités plus rares comme la voilerie ou la sellerie. « L’idée d’une association fédératrice s’est imposée comme une évidence autour de nos valeurs communes. Ainsi nous pourrons mutualiser nos actions de promotion et partager nos bonnes pratiques car nous souhaitons tous poursuivre notre métier, grandir et embaucher. » Pour perdurer, il faut certes vendre mais aussi attirer la jeunesse vers ses emplois peu connus. Hébergés actuellement par la chambre de métiers et de l’artisanat à Marseille, « nous avons démarré à 15, aujourd’hui nous sommes 28 et nous espérons être une soixantaine en 2022, » conclut Guillaume Fiévet.

“Excellent ! Les Pop’Up” pour Noël

Boutiques éphémères pour savoir-faire français et shopping de Noël (©DV)

Après Nancy et avant Caen ou Lille, se tient à Aix-en-Provence la 2e édition d'”Excellent ! Les Pop’Up“, une manifestation organisée par l’Institut national des métiers d’art, autour de ces savoir-faire d’excellence. Entre gourmandises et petite décoration, en passant par des jeans, des sacs et des chaussures, une dizaine de boutiques éphémères ont pris place au cloître des Oblats, jusqu’au 5 décembre. L’occasion de faire des achats engagés et de découvrir également ce lieu tout en haut du cours Mirabeau, si rarement ouvert au public.

Informations pratiques et liens utiles :



> Liste des entreprises de l’association EPV Sud : Agro’Novae Comtes de Provence ; Atelier Gilles Tournillon ; Brun de Viran-Tiran ; Château Virant ; Ciel Ascenseurs ; Confiserie du Roy René ; Conserverie Guintrand ; François Doucet ; Herboristerie du Père Blaize ; K.Jacques ; La Verrerie de Biot ; Le Garde-Temps, Malongo ; Marius Fabre ; Mathieu Lustrerie ; Méhari Club Cassis ; Nougat Boyer ; Nougats Silvain ; Poterie Barbotine ; Ragni ; Rampal-Latour ; Santons Campana ; Santons Carbonel ; Santons Fouque ; Savonnerie du Midi ; Savonnerie Fer à cheval ; Savonnerie Le Sérail ; Voilerie phocéenne.



