Ce week-end, nous vous proposons des événements sportives, musicales, militantes et artistiques. Au programme : le Delta festival, le Mondial la Marseillaise à pétanque, le Pride Live ! Festival, expositions et un festival sportif insolite !

Le Delta Festival de retour pour enflammer la plage du Prado !

Du 29 juin au 3 juillet, retrouvez le Delta festival pour une nouvelle édition sur la plage du Prado. Au programme : Sean Paul, The Avener, PNL, Kungs, Rilès, Hatik, Salut c’est cool et un total de 250 artistes se produisent sur cinq scènes différentes…

Un événement musical mais pas seulement : divers villages associatifs sont présents sur le festival, ouverts de 12h à 19h, et sont consacrés à l’entreprenariat, la santé, environnement, l’art ou encore le vivre-ensemble. De nombreuses activités sont également prévues pour les festivaliers, sur le village animations (toboggan ventre-glisse, tir-au-but, surf mécanique, twister géant…) et un saut à l’élastique et un manège à sensations sont aussi proposés par des partenaires de l’évènement. Enfin, il est possible de se baigner de 12h à 20h.

Plage du Prado – Marseille 8e



Mercredi et jeudi : 12h – 00h

Vendredi et samedi : 12h – 2h

Dimanche : 12h – 1h



Réservation sur le site

« Emergences », une exposition mettant à l’honneur la jeune création

Crédit : Supramare Art

Du 1er au 13 juillet 2022, le label artistique marseillais Supramare Art présente « Émergences », une exposition collective d’art contemporain au Théâtre des Calanques.

Réunissant sept jeunes artistes marseillais et parisiens, l’ambition est de donner la place à la jeune création émergente sur la scène de l’art contemporain à Marseille. Pauline d’Andigné, Alexandre Bavard, Deniz Bedir, Delphine Dénéréaz, Cécile Guettier, Arthur Hoffman et Théo Ouaki s’assemblent ainsi pour faire émerger ensemble des pistes inédites, et dessiner le visage d’une scène plus que jamais en mouvement. À découvrir !

Théâtre des Calanques – 35 Traverse de Carthage, Marseille 8e



Plus d’informations sur le site

Jeun’Estival revient ce week-end des activités toujours plus insolites à Fos-sur-Mer !

Crédit : Ville de Fos-sur-Mer

Samedi 2 juillet, Jeun’Estival fait son retour sur la plage du Cavaou, à Fos-sur-Mer, pour un après-midi sportif et amusant.

Au programme, une quinzaine d’activités à découvrir gratuitement, toutes aussi originales les unes que les autres. Course d’obstacles dans l’eau, poteaux de Koh Lanta, volley-ball flottant, bouées licorne XXL, toboggans gonflables, bouées et bananes tractées : les jeunes pourront profiter de diverses activités nautiques.

Sur la plage, d’autres activité sont prévues, notamment un parcours commando gonflable d’une cinquantaine de mètres, une faucheuse infernale (jeu qui consiste à éviter une balayette en faisant des sauts sur son plot) ou encore une double tyrolienne d’une longueur de 50 mètres. Que quoi s’amuser !

Plage du Cavaou – Fos-sur-mer



Plus d’informations sur le site de la ville

Longchamp Pride Live ! Festival, un évènement électro célébrant la communauté LGBTQ+

Crédit : Pride Marseille

Pour clôturer le mois des fiertés, l’association Pride Marseille organise le Longchamp Pride Live ! Festival, les 1er et 2 juillet. Un évènement musical et militant mettant à l’honneur des artistes LGBTQ+ et allié(e)s : Barbara Butch, Lucy Ward, Lylou Dallas et bien d’autres…

Le festival se tiendra dans l’un des plus beaux lieux de Marseille : les jardins du Palais Longchamp. Deux scènes, un village associatif, une dizaine de DJs et une drag party scène ouverte sont au programme. Idéal pour danser et s’amuser dans un lieu safe !

L’apéro post-Pride étant traditionnellement gratuit, seul le vendredi soir sera payant, et pour la bonne cause : une partie des bénéfices sera reversée au fond de soutien de la Pride Marseille.

Jardins Longchamp – Boulevard Jardin Zoologique, 13004 Marseille



Vendredi : 17h30 – 1h00 / Samedi : 17h30 – 1h00



Réservation sur ce site

Le Mondial la Marseillaise à Pétanque se tient pour une 61e édition

Mondial La Marseillaise à pétanque (Photo: Facebook)

Du 3 au 6 juillet 2022, la cité phocéenne accueillera la 61 édition du mondial la Marseillaise à pétanque, le plus grand rassemblement de pétanque au monde. Plus 10 000 joueurs amateurs et professionnels vont se retrouver au Parc Borély pour participer à ce grand tournoi. La compétition, mixte, ouverte à tous, licenciés ou non, sans limite d’âge, se joue en triplette (masculine, féminine ou mixte) au Parc Borély et sur une trentaine d’espaces de jeu dans toute la ville. Deux autres concours sont aussi organisés du 1erau 3 juillet, pour les femmes et pour les enfants.

Parc Borély – Marseille 8e



Plus d’informations sur le site de l’évènement

Pharaons Superstar, une exposition à la découverte des souverains égyptiens

Crédit : Mucem

Du 22 juin au 17 octobre 2022, la Mucem abritera Pharaons Superstar, une Khéops, une exposition racontant comment quelques rois et reines de l’Égypte ancienne sont devenues des icônes internationales, tandis que d’autres sont quasiment oubliés du grand public.

Ce sont 300 pièces qui plongent le visiteur à travers un parcours de 5 000 ans, entre histoire et légende. Des hiéroglyphes égyptiens à la musique pop, en passant par les enluminures médiévales et la peinture classique, les œuvres sont variés et témoignent de la popularité de ces figures à travers le temps.

Mucem – Esplanade J4, Marseille



Billetterie sur le site du Mucem