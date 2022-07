La société GravitHy issue d’un consortium européen prévoit la construction et l’exploitation de sa première usine de fer et d’acier vert.

Soutenue par EIT InnoEnergy, Engie New Ventures, Forvia, le groupe Idec, Plug et Primetals Technologies, la société GravitHy prévoit la construction et

l’exploitation de sa première usine de fer et d’acier vert en France, à Fos-sur-Mer. L’investissement global mobilisé pour cette première usine s’élèvera à 2,2

milliards d’euros et permettra la création de plus de 3 000 nouveaux emplois.

Agnès Pannier‐Runacher, ministre de la Transition énergétique, déclare : « Nous devons faire de notre pays la première grande nation à sortir des énergies fossiles. Nous avons besoin pour cela de notre industrie pour innover et inventer les solutions de décarbonation d’aujourd’hui et de demain. GravitHY est un projet emblématique qui répond à ces enjeux en proposant un projet industriel de grande ampleur. »

Plus d’infos à suivre sur Gomet’

Document source : le communiqué d’EIT InnoEnergy