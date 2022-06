Les organisateurs sont sur les chapeaux de roues. A deux heures de l’ouverture du Delta Festival, devenu un événement incontournable du Sud en sept ans, les équipes peaufinent les derniers réglages sons et lumières avant la première scène de Teo Moldonado à 12h. Du 29 juin au 3 juillet, le festival accueillera 180 000 festivaliers, 250 artistes et 10 villages sur les plages du Prado de Marseille.

Cette année, les organisateurs attendent deux fois plus de festivaliers que l’année dernière, 180 000 au lieu de 90 000. Et ce malgré l’iconique Garorock dans le Sud-Ouest (Marmande) qui se produit du 1er au 3 juillet. Il faut dire que les équipes ont fait fort pour attirer plus de 250 artistes sur les cinq scènes du Prado. Des têtes d’affiches du rap comme Roméo Elvis, PNL, Hatik, Rilès ou Big flo et Oli et de la musique électronique : The Avener, Agoria, Polo & Pan, NTO, Carl Kox, Salut C’est Cool… seront de la partie.

Pour relever ce défi logistique, les fondateurs Matthieu Predal et Olivier Ledot, ont doublé leurs effectifs à l’année, plus de 40 personnes à l’année et 1 000 bénévoles, et la programmation a été étendue sur cinq jours au lieu de trois, du mercredi au dimanche soir.

Une success story du territoire

Le Delta Festival connaît un essor impressionnant depuis ses premiers pas sur les plages du Prado en 2015. Au départ, le festival accueillait 40 000 festivaliers, soit le même effectif que Marsatac début juin 2022, l’autre festival emblématique marseillais. Les cofondateurs, encore étudiants lorsqu’ils créént l’événement, sont aujourd’hui des trentenaires accomplis qui étoffent l’expérience d’année en année.

La force du Delta festival est la volonté des fondateurs, très tôt, d’en faire un événement qui réunit au-delà de la musique. Les jeunes viennent s’informer et s’ouvrir l’esprit en journée, à partir de 12h, pour déambuler dans les 10 villages sortis de terre pour l’occasion : l’international (nouveau), la santé, le vivre ensemble, les start-up… Les jeunes s’y rendent pour trouver un stage, s’engager dans une association ou tout simplement échanger sur des problématiques personnelles lors de meet-up.

Ces expériences différencient bien le festival d’autres événements musicaux en France de la même envergure, et le placent, résolument, comme un événement aussi incontournable que les Solidays (Paris – 240 000 festivaliers) ou Garorock (Marmande – 200 000 festivaliers attendus).

