« L’Été Marseillais sera plus fort, plus ample » déclarait Benoit Payan, le maire de Marseille, dans l’écrin du parc de La Cômerie le 28 mai lors de la conférence de presse de présentation de la programmation estivale de la Ville. Le Vieux-Port, piétonnisé tous les jours à partir de 10 heures du 1er juillet au 31 août du fort Saint-Jean à l’Ombrière, accueille un marché d’artisans locaux jusqu’au 30 septembre.

L’Été Marseillais… plus vert

« Le Vieux-Port est un lieu de passage » évoque Audrey Gatian, adjointe aux mobilités de la Ville de Marseille. Pour « rendre cet espace public aux Marseillais et leur proposer une nouvelle carte postale, » Benoît Payan annonce la piétonnisation du Vieux-Port à partir de 10 heures, du 1er juillet au 31 août du Fort Saint-Jean à l’Ombrière. Audrey Gatian précise « qu’un travail est en cours avec la RTM pour prévoir les déviations de bus » et invite la Métropole Aix-Marseille Provence « à augmenter le trafic car l’offre actuelle ne suffit pas pour la période estivale » poursuit-elle.

Le pourtour du port de plaisance se transformera pour une meilleure qualité de visite, plus verte et fraîche. Des dizaines de colonnes fleuries seront installées « pour proposer un espace moins minéral et plus verdoyant » déclare le maire. Pour garder la fraîcheur, des brumisateurs seront également installés sur les quais.

Pour profiter des paysages avec moins de bruit et de pollution, Audrey Gatian confirme la mise à disposition de « 1000 vélos Lime à assistance électrique » pour « appréhender la ville autrement ». L’élue témoigne du franc succès du dimanche 23 mai sans voiture et annonce la prochaine édition de La voie est libre le dimanche 13 juin, sur le même itinéraire que le 23 mai, de l’Estaque à la Corniche.

Sébastien Jibrayel, Audrey Gatian, Benoît Payan, Jean-Marc Coppola et Rebecca Bernardi (Crédit : MG/Gomet’)

… plus gourmand

Que serait l’été sans gourmandise ? L’adjointe aux commerces et à l’artisanat, Rebecca Bernardi annonce un marché d’artisans locaux du 1er juillet au 30 septembre sur le Vieux-Port. « Cette mesure permet aux 6000 restaurants et cafetiers de créer une terrasse » témoigne l’élue. Une quarantaine de producteurs régionaux exposeront leurs produits du jeudi au dimanche de 11h à 19h en juillet et août, et jusqu’à 18h au cours du mois de septembre.

Plus au Sud, au coeur du parc Borély, un village food-truck de 25 stands sera mis en place avec un parcours de street-food gastronomique. Selon Rebecca Bernardi : « C’est une fenêtre sur ce monde que l’on n’a pas pu visiter cette année. ».

… plus sportif

Le sport prendra une place importante dans le paysage de l’Été Marseillais. Sébastien Jibrayel, adjoint en charge du Sport, repousse l’ouverture des piscines à 20h30 au lieu de 19h30. Plusieurs animations seront organisées autour des piscines « même s’il n’y en a pas beaucoup à Marseille » rappelle l’élu. De fait, beaucoup d’enfants marseillais ne savent pas nager et cette ouverture plus tardive pourra répondre au « besoin d’apprentissage à la nage des marseillais » ajoute-t-il.

Par ailleurs, le dispositif Tremplin Sport sera mis en place dans tous les secteurs de la ville, pour faire découvrir le sport à tous les jeunes à partir de six ans. « Nous voulons travailler en concertation et en osmose avec les clubs sportifs » explique Sébastien Jibrayel « pour permettre aux associations sportives de reprendre un bol d’air et d’acquérir de nouveaux adhérents ».

Conçu pour « les Marseillais qui ne partent pas en vacances », le programme est tout de même centralisé autour du Vieux-Port. Les touristes seront encore nombreux à Marseille. « On n’a pas besoin de faire de publicité, les gens veulent venir au soleil et à la mer » insiste Jean-Marc Coppola. Le programme culturel sera également très dense avec la gratuité des musées municipaux et les autres scènes artistiques comme le Mucem ou le Printemps de l’Art Contemporain. Reste à savoir si le tourisme sera bien régulé, notamment dans les Calanques… Les mesures annoncées en avril dernier tardent à se préciser.

