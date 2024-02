Le groupe Casino s’est résigné à vendre ses hypermarchés et ses supermarchés de la marque Casino pour se désendetter. Le rachat des magasins Casino a pour repreneur un groupement composé d’Intermarché et Auchan. Les deux distributeurs se sont alliés pour faire une offre globale, et se sont ensuite partagés les magasins, 288 supermarchés et hypermarchés au total en France. La transaction, après consultation des instances représentatives du personnel, sera soumise à l’approbation de l’autorité de la concurrence. Elle devrait être finalisée dans les prochains mois et les changements d’enseigne vont s’effectuer progressivement, entre mai et septembre 2024 , selon des calendriers propres à chaque groupe repreneur.



En attendant, voyons cas par cas, selon la répartition du gâteau effectuée par les repreneurs, ce que vont devenir les supers et hypers, anciennement Casino, dans la métropole Aix-Marseille, si l’opération est bien entérinée par les autorités.

Intermarché : main basse sur Marseille…

A Marseille, tous les Casino deviennent des Intermarché, à l’exception de l’hypermarché situé à La Valentine (11e arrondissement), route de la Sablière, et de celui de Malpassé (13e arrondissement) qui passent sous la bannière Auchan. Voici donc la liste des futurs nouveaux Intermarché à Marseille :

Le supermarché de Château-Gombert (13e arrondissement)

L’ancien supermarché situé chemin de Fontainieu (14e arrondissement)

Le Casino situé avenue du Prado, en face le David (8e arrondissement)

L’enseigne située avenue de Mazargues (8e arrondissement)

Le supermarché situé avenue du maréchal de Lattre de Tassigny (9e arrondissement)

Le site situé boulevard du Redon (9e arrondissement)

En centre-ville également, les deux supermarchés, respectivement situés boulevard Flammarion (13001), avenue du Prado (13006) et boulevard Jean Moulin (13005) deviendront aussi des Intermarché.

L’engagement des repreneurs à préserver l’emploi :

Les repreneurs ont confirmé leur engagement de reprendre les effectifs actuels dans les magasins et entrepôts acquis. « Comme ils s’y étaient engagés, les Mousquetaires et Auchan réalisent une opération responsable en préservant l’emploi dans les magasins. En collaboration avec les instances représentatives du personnel, toutes les équipes d’Auchan et des Mousquetaires se mobiliseront pour réussir l’accueil de ces collaborateurs du groupe Casino, dont les compétences et l’expertise sont reconnues. Les Mousquetaires et Auchan contribuent ainsi à préserver plus de 12 000 emplois dans les magasins. » Les deux groupes précisent aussi qu’ils ont décidé de maintenir l’activité des entrepôts d’Aix-en-Provence (produit de grande consommation et frais), Salon-de-Provence (surgelés), Corbas (près de Lyon,surgelés) et Montélimar (dans la Drôme, frais), « garantissant ainsi la pérennité de l’emploi sur ces sites. »

… et dans tout le département des Bouches-du-Rhône

Le rachat des magasins Casino se traduit également en faveur d’Intermarché dans le reste du département. Ainsi, deux Casino d’Aix-en-Provence devraient passer dans le giron du groupe Intermarché. Deviennent également des Intermarché les magasins d’Auriol, de Carry-le-Rouet, d’Eguilles, de Fuveau, de La Ciotat (x2), des Pennes-Mirabeau (Plan-de-Campagne) et de Saint-Victoret.

De son côté, Auchan récupère les sites situés à Trets, Aubagne, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Arles, Istres, Aix-en-Provence (l’hypermarché du Jas de Bouffan) et au Tholonet.

Rachat des magasins Casino : que deviennent les deux centres logistiques ?

En plus des magasins, Casino a également cédé deux importants centres logistiques dans les Bouches-du-Rhône : à Aix-en-Provence et à Salon-de-Provence. Celui d’Aix (situé dans le pôle d’activités) va être transféré à Auchan, tandis que celui de Salon devrait échoir au groupe Les Mousquetaires (Intermarché, Netto, Bricorama…)

A noter que le rachat du groupe Casino n’a pas qu’une incidence sur les magasins du groupe. Le groupe de communication HighCo est lui aussi impacté par ce changement de propriétaire, et la cession de nombreux magasins, comme nous vous l’évoquons ici.