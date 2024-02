La Caisse d’Epargne Cepac annonce mercredi 13 février 2024 un partenariat privé à hauteur de 91,5 millions d’euros, sous forme de prêt conclu avec la Société publique des écoles marseillaises (SPEM), pour la rénovation de 14 écoles à Marseille.

La rénovation des écoles publiques de Marseille, constitue l’une des sept thématiques du Plan d’action « Marseille en grand », annoncé par le Président de la République en septembre 2021.

Pour financer ce vaste plan, Marseille, a obtenu un soutien exceptionnel de l’État à hauteur de 400 millions d’euros de subvention et 650 millions de garanties d’emprunts.

Un financement pour les travaux de 14 écoles

Cette collaboration entre la Ville et l’État a donné naissance à la Société publique des écoles marseillaises, dirigée par Vincent Bourhaillat. Le concours bancaire de la Cepac financera l’essentiel des travaux de rénovation de la première des vagues d’opération qui concerne 14 écoles, réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la SPEM.

Christine Fabresse, la présidente du directoire de la Caisse d’Epargne Cepac, souligne que « ce financement d’envergure représente une opération emblématique et inédite » pour la Cepac. A travers la rénovation, la réhabilitation et la modernisation des écoles marseillaises, la Caisse d’épargne Cepac, banque territoriale, répond à sa mission d’utilité et d’intérêt général au service du territoire, de ses habitants et de la jeunesse, comme elle le fait depuis déjà 200 ans, observe la dirigeante.

Christine Fabresse, la présidente du directoire de la Caisse d’épargne Cepac (crédit archives Gomet’/JYD)

Pour Vincent Bourjaillat, « ce partenariat conforte [notre] capacité à réaliser notre mission de rénovation des écoles Marseillaises dans le cadre défini par l’Etat et par la Ville de Marseille. »

