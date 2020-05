La déambulation cyclable du 28 mai annoncée dans les colonnes de Gomet’ pour protester contre la suppression de la piste temporaire dite « corona piste » une semaine à peine après sa mise en place ne s’est pas déroulée dans de bonnes conditions. L’intervention des forces de l’ordre « dans l’incompréhension la plus totale » observent Vélos en ville, Ramdam et France Nature Environnement « a transformé une déambulation souple, basée sur la responsabilité individuelle, le respect du code de la route et des consignes de distanciation sociale en un bouchon imposé par le stationnement des véhicules de police au milieu de la chaussée. »

Les trois structures poursuivent dans la lettre qu’elles adressent à Emmanuel Barbe en déplorant « l’intervention des forces de l’ordre et l’usage de gaz lacrymogène, par exemple pendant que les cyclistes étaient mouvement sur leur vélo ce qui était dangereux, ainsi que le recours à plusieurs dizaines de verbalisations (135€) non justifiées. »

Document source : L’intégralité de la lettre des associations au préfet de police datée du vendredi 29 mai



Monsieur le Préfet de Police,



Pour donner suite à la suppression brutale de la Corona piste cyclable du Prado, les associations de cyclistes avaient alerté les marseillais(e)s et proposé une déambulation, et non pas une manifestation, sur le Prado le jeudi 28 mai à 18h30.



L’objectif de cette déambulation était de rendre visible le public usager de cette piste cyclable qui avait échappé à la Métropole.



L’initiative « Réclamez vos Pistes Cyclables – Le Prad’Aux Vélos » a réuni plusieurs centaines de cyclistes. Le réseau associatif a prouvé dans un évènement inédit, intelligent et d’une belle vitalité l’attachement des cyclistes aux Corona Pistes. Le soutien de bon nombre d’automobilistes et de piétons nous encourage dans notre démarche de revendication d’aménagements à échelle humaine, écologique et efficace en termes de déplacement, piétons et cyclistes, pour Marseille et notre Métropole. Aménagements qui sont particulièrement bien adaptés au contexte du déconfinement sanitaire en cours.



De nombreux nouveaux cyclistes étaient présents, témoignant de la transition des mobilités en cours dans notre ville, accompagné d’ailleurs partout en France par les mesures gouvernementales comme le « Coup de pouce » qui vient de voir son enveloppe budgétaire triplée.



Malgré les efforts déployés de préparation avec la Préfecture, malgré le respect rigoureux de tous nos engagements ainsi que des réglementations actuelles, les forces de l’ordre sont intervenues dans l’incompréhension la plus totale. Cela a transformé une déambulation souple, basée sur la responsabilité individuelle, le respect du code de la route et des consignes de distanciation sociale en un bouchon imposé par le stationnement des véhicules de police au milieu de la chaussée.



FNE PACA, RAMDAM et Vélos en Ville déplorent l’intervention des forces de l’ordre et l’usage de gaz lacrymogène, par exemple pendant que les cyclistes étaient mouvement sur leur vélo ce qui était dangereux, ainsi que le recours à plusieurs dizaines de verbalisations (135€) non justifiées.



Les cyclistes présents étaient mobiles, pacifiques, pour certains en famille, et respectaient le code la route et les consignes sanitaires de distanciation sociale.



Monsieur le Préfet, nos réseaux associatifs, membre de France Nature Environnement et de RAMDAM et l’association Vélos en Ville sont surpris d’une telle attitude de la Police et contestent ce recours à la force dans ce contexte d’initiative d’une non-violence exemplaire de la part de tous les participants et conforme aux règles actuelles.



Nous vous demandons de bien vouloir annuler tous les procès-verbaux qui ont été dressés et souhaiterions vous rencontrer dans un très proche délai afin de vous présenter notre réseau associatif et évoquer, avec vous, nos relations avec vos services de Police.



FNE PACA, RAMDAM et Vélos en Ville font parties des représentants de la société civile, nous tenons à réaffirmer notre volonté et notre disponibilité pour dialoguer avec toutes les institutions dont la Préfecture de Police afin d’accompagner la mise en service d’infrastructures adaptées au développement des mobilités actives dans les meilleures conditions de sécurité.



Dans l’attente d’une réponse positive de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de notre considération.



Pour FNE PACA Pour RAMDAM Pour Vélos en Ville

Président Président Président

Gilles Marcel Jean-Yves Petit Thomas Chaussade