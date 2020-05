Bruno Gilles droit dans ses bottes, à l’instar du tweet de sa colistière dans le 4-5 Marine Pustorino (ci-dessous). Après la conférence de presse de Martine Vassal, la candidate LR à la mairie de Marseille et de Renaud Muselier, le président LR de la Région Sud, la réaction du sénateur Bruno Gilles (divers droite), lui même candidat à la mairie de Marseille était attendue. Et elle n’a pas tardé.

Droit dans nos bottes jusqu’au bout avec pour seul et unique objectif battre les extrêmes dans nos arrondissements en faisant barrage à Michele Rubirola et ses amis d’extreme gauche tout en restant en dehors du système… ! https://t.co/mvTJ1NcIQw — Marine Pustorino (@MarinePustorino) May 30, 2020

Dans un communiqué diffusé deux heures après les déclarations des présidents de la Région et du Département, il « prend acte » des principales annonces faites par ceux qu’il appelait lundi dans nos colonnes ses « ex-amis politiques », sans pour autant s’engager dans un rapprochement comme l’y invite Renaud Muselier dans le « pacte de raison » qu’il a lancé le 22 mai dernier.



Il insiste notamment sur le 2e secteur (2e et 3e arrondissements) où sa tête de liste Lisette Narducci, la maire sortante, est arrivée devant la candidate de Martine Vassal Solange Biaggi. « Je prends acte du possible retrait de Solange Biaggi, arrivée en 3e position derrière Lisette Narducci dans les 2e et 3e arrondissements. » Dans cet arrondissement, l’écart de voix entre la candidate des listes Gilles et celle des listes Vassal est très faible (24 voix). Martine Vassal et Renaud Muselier ont d’ailleurs rappelé avec insistance ce faible écart qui réclame un accord particulier selon eux.

L’intégralité du communiqué de Bruno Gilles

Réaction de Bruno Gilles au ralliement de Ludovic Perney aux listes de Martine Vassal



Je prends acte du retour à la raison de Martine Vassal et de Renaud Muselier : ils ont enfin compris qu’il y avait un réel danger que la gauche l’emporte dans les deux secteurs où je suis arrivé juste derrière le Printemps marseillais.

Comme je l’explique depuis une semaine, ma liste « Ensemble pour Marseille » doit battre Michèle Rubirola dans les 4e et 5e arrondissements, et Benoît Payan dans les 2e et 3e arrondissements avec Lisette Narducci, ma tête de liste.

Je prends acte que Martine Vassal et Renaud Muselier appellent à voter pour moi dans les 4e et 5e arrondissements.

Je prends acte du possible retrait de Solange Biaggi, arrivée en 3e position derrière Lisette Narducci dans les 2e et 3e arrondissements.

Je prends acte du choix de Ludovic Perney, ma tête de liste dans les 6e et 8e arrondissements, de rejoindre la liste de Martine Vassal, en regrettant qu’il n’ait pas pris la peine de me prévenir ainsi que beaucoup de ses colistiers.

Pour ma part, dans le dernier secteur où le danger d’une victoire de la gauche est toujours réel, j’appelle à faire barrage à la liste emmenée par la suppléante de Jean-Luc Mélenchon, Sophie Camard, dans les 1er et 7e arrondissements.