A l’occasion de la journée nationale de la commémoration des deux ans de la guerre en Ukraine, un rassemblement a eu lieu devant l’Hôtel de ville de Marseille ce samedi 24 février. L’événement organisé par la Ville et par les associations ukrainiennes a rassemblé plusieurs dizaines de Marseillais et Ukrainiens se sont regroupés, agitant le drapeau bleu et jaune en soutien au pays en guerre contre la Russie. Selon David Sanchez, le directeur de l’association Fraternité franco-ukrainienne, ce conflit est « une invasion ayant pour but de soumettre le peuple ukrainien à un régime totalitaire ».

« Je viens là pour supporter mon pays. C’est très important pour moi de faire cette démarche, il faut rester ensemble et montrer à l’Europe qu’on reste derrière l’Ukraine, derrière la démocratie. Poutine est un dictateur, j’espère sincèrement que la France va aider l’Ukraine. C’est une sorte de démarche colonialiste, un sale colonialisme qu’entreprend le président russe. Nous, on est prêt à aider les autres pays qui souffrent de la famine. On sait ce que c’est que la misère, j’aimerais aussi qu’on fasse de même pour l’Ukraine » détaille Aleksandar originaire de la ville portuaire Odessa jumelée avec Marseille.

Plus de 100 000 soldats ukrainiens et 315 000 soldats russes auraient perdu la vie depuis 2022 selon le gouvernement américain. Christine Juste, adjointe EELV au maire de Marseille a pris la parole : « Nous sommes convaincus que pour des gens ordinaires, il n’y a jamais de vainqueur dans une guerre ».

Pancarte affichée lors du regroupement en soutien à l’Ukraine (crédit photo : Antonin Bojkovski)

« Il faut se mobiliser, montrer qu’on soutient ukrainiens, il y’a toujours la guerre chez eux et on a tendance à l’oublier. Moi je suis un ancien militaire je ne comprends pas qu’on s’en prenne à des civiles. Des enfants et personnes sans défenses sont ciblés » lance Frédéric Sierakawski, une pancarte à la main.

« Aujourd’hui, c’est l’Europe qui est attaquée, on est à un point de bascule, c’est très important que l’Europe résiste à la tentation de se tourner vers des pensées morbides, celles qui ont conduit à la Première et Seconde guerre mondiale » déplore Hervé Menchon, autre adjoint écologiste du maire de Marseille.

