Face à la situation critique en Ukraine, le parti politique de Raphaël Glucksmann Place publique 13 affiche sa mobilisation auprès du collectif “Marseille pour l’Ukraine” pour exprimer son soutien indéfectible à la résistance ukrainienne. Une journée de mobilisation d’envergure est prévue le 24 février, marquant ainsi les deux ans de l’invasion russe en Ukraine.

Cette initiative rassemblera non seulement des habitants des Bouches-du-Rhône mais également une coalition de dix associations et partis politiques, dont le Réseau Européen de Soutien à l’Ukraine, ainsi que les syndicats FSU 13 et Solidaires 13. Le but est de témoigner de la solidarité de Marseille envers le peuple ukrainien et de faire écho aux manifestations nationales qui auront lieu dans toutes les grandes villes françaises.

Pascaline Lécorché, secrétaire générale de Place publique et représentante de Place Publique 13, souligne que l’engagement en faveur de la paix en Ukraine est essentiel pour défendre la stabilité de l’Europe.

