La pétition pour réinventer la piste cyclable du Boulevard Chave, passant par les quartiers de le Camas et de la Blancarde, lancée par la mairie du 4e et 5e arrondissements de Marseille et ses collaborateurs avait rassemblé environ 1000 signatures le jeudi 20 juin. Cette initiative a été lancée le 30 mai 2024 pour tenter de faire réagir la Métropole Aix-Marseille Provence qui gère la voirie.

Maire et adjoint des mobilités du 4e et 5e arrondissement et membres de Cyclatopia lors du point presse de la piste Cyclable du Boulevard Chave (Crédit Enzo Maury)

« Les conflits d’usage entre cyclistes et piétons sont devenus monnaie courante, mettant en danger la sécurité de tous. Les usagers, les riverains et les commerçants du boulevard Chave méritent un aménagement inclusif, pout toutes et tous, à la hauteur de la qualité de ce boulevard » affirme la mairie qui regrette que « malgré de nombreuses interpellations en direction de la Métropole Aix-Marseille compétente en la matière par la Mairie des 4e et 5e arrondissements de Marseille, aucun projet d’amélioration n’est prévu. »

« Ce que nous souhaitons, c’est une transformation de l’espace public pour une ville apaisée, plus praticable, plus cyclable sans réduire les trottoirs et où la place de la voiture est rééquilibrée », explique Didier Jau, maire écologiste (Printemps Marseillais) du 4e et 5e arrondissement. Cette démarche est en lien avec la requalification de la place Sébastopol, dans le 4e, pour la suppression du stationnement à cheval sur les trottoirs et la chaussée. « Cette situation doit changer ! Il ne se passe pas une semaine sans que je ne sois interpellé sur cette piste cyclable et bien sûr, je suis favorable au vélo en ville », ajoute-t-il, lui-même cycliste.

L’affiche de la pétition

Séparer les piétons et les vélos pour des trottoirs apaisés

« L’aménagement du Boulevard Chave date du début des années 2000, à une époque où l’utilisation du vélo n’était pas aussi importante qu’aujourd’hui, nous ne rentrons même pas à deux sur la piste », précise Vincent Kornprobst, adjoint à la voirie et mobilités du 4e et 5e arrondissement. « Ça démontre aussi une divergence que nous avons entre la vision de l’utilisation du vélo de la mairie et celle de la Métropole. Nous, le vélo, nous le considérons comme un véritable mode de transport à part entière, ce n’est pas uniquement un loisir », ajoute M. Kornprobst étant lui aussi un usager de la piste cyclable.

La pétition accessible sur le site de la mairie de secteur va servir de levier pour faire entendre la voix des usagers, des commerçants et des clients. Cela permettrait aussi d’engager des études sur le nombre de voitures qui circulent sur le Boulevard Chave puisque la mairie pense à une potentielle voie à sens unique pour accueillir la piste cyclable sur l’une des deux chaussées actuelles. « Réservons les trottoirs aux piétons et aux terrasses, et aménageons des voies sécurisées pour les vélos, en harmonie avec les voitures et le tram. Sur le boulevard Chave, séparons piétons et vélos, pour des trottoirs apaisés ! » lancent en coeur les responsables de la mairie de secteur. La pétition est accompagnée par une vidéo commentée par Vincent Kornprobst illustrant les très nombreuses difficultés d’usage de la piste cyclable du boulevard Chave.



La démarche est accompagnée notamment par le collectif Vélos en Ville et Cyclotopia, des associations militant pour une démocratisation du vélo en ville. Cyclotopia, elle, est plutôt pour un système de « vélorue », soit une cohabitation entre les cyclistes et les automobilistes sur une chaussée à 30 km/h.

Didier Jau et Louise Louchez, co-fondatrice de l’association marseillaise Cyclotopialors des Rencontres du vélo et des mobilités douces organisées par Gomet’ en 2023 (Crédit JY Delattre)

