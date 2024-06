Face à la montée de l’extrême droite liée aux résultats des récentes élections européennes, Denis Philippe, président de la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (Cress) en Provence-Alpes-Côte d’Azur, a réagi mardi 11 juin avec un appel à l’unité des forces de l’ESS. « Ma politique, c’est l’ESS ! » a-t-il déclaré, soulignant l’urgence de se rassembler et de parler d’une même voix face aux défis actuels.

« L’économie sociale et solidaire (l‘ESS), un concept fondé sur des valeurs démocratiques et de solidarité, se voit aujourd’hui menacée par la montée de l’extrême droite en France » souligne la Cress. Cette situation intervient alors même que l’ESS est de plus en plus reconnue au niveau international, avec des soutiens majeurs comme l’Organisation Internationale du Travail (OIT), la Commission Européenne, l’OCDE et l’ONU.

L‘ESS : « c’est faire le choix de l’audace et défendre la solidarité »

Lors de la conférence européenne de l’économie sociale en novembre dernier, 19 pays se sont engagés à travers le Manifeste de San Sebastian à soutenir de manière ambitieuse le plan d’action européen pour l’économie sociale. Cette initiative vise à développer des entreprises et organisations axées sur une économie au service des personnes et de la planète. Pour Denis Philippe, l’union des acteurs de l’ESS est essentielle pour défendre cette vision. « Nous avons produit un texte intitulé la République de l’ESS. La République, c’est ce qui doit fonder l’action de tous les acteurs de l’ESS », a-t-il martelé.

En tant que président de la Cress Provence Alpes Côte d’Azur, Denis Philippe représente institutionnellement les entreprises de l’ESS auprès des décideurs économiques et politiques de la région. La Cress, reconnue par la loi Hamon de 2014, agit en tant que porte-voix des associations, coopératives, fondations, mutuelles, entreprises sociales et syndicats d’employeurs de la région Sud. Pour Denis Philippe, « entreprendre dans l’ESS, c’est faire le choix de l’audace et défendre la solidarité ».

Lien utile :

Notre dossier d’actualité consacré aux élections législatives 2024