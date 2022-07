Share on Facebook

Deux semaines après les élections législatives, la première ministre, Élisabeth Borne, vient d’annoncer les départs et arrivées de son nouveau gouvernement. Damien Abad quitte le gouvernement, Olivier Véran devient porte-parole, Marlène Schiappa revient… Avant un conseil des ministres prévu à 16h ce 4 juillet, un communiqué de l’Élysée détaille le remaniement de l’exécutif (voir l’intégralité ci-dessous).

Les nouveaux ministres

Olivier Véran, quitte le ministère chargé des relations avec le parlement pour devenir porte-parole de l’exécutif, poste qu’occupait Olivia Grégoire. Cette dernière, retourne à Bercy pour prendre en charge les Petites et Moyennes Entreprises (PME), le Commerce, l’Artisanat et le Tourisme. C’est Franck Riester, jusqu’alors ministre délégué au Commerce extérieur et à l’attractivité, qui reprend le poste l’Olivier Véran pour assurer les relations avec le Parlement.

Élisabeth Borne a choisi Jean-Christophe Combe, directeur de la Croix-Rouge pour remplacer Damien Abad au ministère des Solidarités. Ce dernier quitte le gouvernement après moins de deux mois d’exercice, puisqu’il est au cœur d’une enquête préliminaire après la plainte d’une femme pour tentative de viol. Le ministère est rebaptisé « ministère des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées ».

Jusqu’alors ministre délégué chargé de l’Europe, Clément Beaune prend en charge le ministère des Transports. Laurence Boone, économiste et ancienne conseillère économiste de François Hollande, le succède à ce poste.

Trois ministres battues aux législatives perdent leur place

Amélie de Montchalin, candidate perdante dans l’Essonne face à Jérôme Guedj (Nupes), a laissé son fauteuil de ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires à Christophe Béchu, l’ancien ministre délégué aux collectivités territoriales.

Le médecin urgentiste François Braun, président de l’association Samu-Urgences de France, devient ministre de la Santé et de la prévention pour remplacer de Brigitte Bourguignon, battue aux législatives dans le Pas-de-Calais par le Rassemblement national. Il a récemment remis à Matignon 41 mesures dans le cadre de la « mission flash » sur les urgences.

Après son échec aux législatives en Guadeloupe, Justine Benin cède sa place au député des Côtes-d’Armor, Hervé Berville, nommé secrétaire d’Etat à la mer.

Les nouveaux ministres délégués

Caroline Cayeux , maire LR de Beauvais et présidente de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, est nommée ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales

, maire LR de Beauvais et présidente de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, est nommée ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales Jean-François Carenco , président de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) devient ministre délégué des Outre-mer auprès de Gérald Darmanin. Il remplace Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale

, président de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) devient ministre délégué des Outre-mer auprès de Gérald Darmanin. Il remplace Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale Le maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein est nommé ministre délégué chargé au Logement

est nommé ministre délégué chargé au Logement Roland Lescure (Renaissance), député des Français de l’étranger, devient ministre délégué chargé de l’Industrie

(Renaissance), député des Français de l’étranger, devient ministre délégué chargé de l’Industrie Geneviève Darrieussecq , députée des Landes, devient ministre déléguée chargée des Personnes handicapées

, députée des Landes, devient ministre déléguée chargée des Personnes handicapées Le député des Yvelines Jean-Noël Barrot (MoDem) devient ministre délégué chargé du Numérique à 37 ans

(MoDem) devient ministre délégué chargé du Numérique à 37 ans La députée Agnès Firmin Le Bodo (Horizons) a été nommée ministre déléguée à l’Organisation territoriale et aux professions de santé

La députée (Horizons) a été nommée ministre déléguée à l’Organisation territoriale et aux professions de santé Le député du Haut-Rhin Olivier Becht est nommé ministre délégué chargé du Commerce extérieur

est nommé ministre délégué chargé du Commerce extérieur La députée de Meurthe-et-Moselle, Carole Grandjean (Renaissance) prend le rôle de ministre déléguée chargée de l’enseignement et de la formation professionnelle

Les nouveaux secrétaires d’État

Elle n’était pas nommée dans le gouvernement Borne I. L’ancienne ministre déléguée de la citoyenneté, Marlène Schiappa revient comme secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire (ESS) et de la vie associative.

revient comme secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire (ESS) et de la vie associative. Sarah El Haïry (MoDem), députée de Loire-Atlantique, est nommée secrétaire d’Etat chargée de la jeunesse et du service national universel

(MoDem), députée de Loire-Atlantique, est nommée secrétaire d’Etat chargée de la jeunesse et du service national universel L’ancienne championne de tennis Dominique Faure et députée de Haute-Garonne devient secrétaire d’Etat chargée de la ruralité

et députée de Haute-Garonne devient secrétaire d’Etat chargée de la ruralité La Calédonienne Sonia Backès endosse le rôle de secrétaire d’Etat à la citoyenneté

endosse le rôle de secrétaire d’Etat à la citoyenneté Patricia Mirallès , députée de l’Hérault, devient secrétaire d’Etat aux anciens combattants

, députée de l’Hérault, devient secrétaire d’Etat aux anciens combattants La députée de Gironde Bérangère Couillard est nommée secrétaire d’Etat chargée de l’écologie

[Document source] Le nouveau gouvernement du 4 juillet 2022

