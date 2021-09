Entre le 27 octobre et le 9 novembre prochain, les chefs d’entreprises sont appelés à élire leurs représentants à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) pour un nouveau mandat de cinq ans. Dans les Bouches-du-Rhône, le suspense devrait être de courte durée car l’UPE 13 et la CPME 13 ont cette fois décidé de faire liste commune autour des deux présidents sortants, Jean-Luc Chauvin pour Aix-Marseille Provence et Stéphane Paglia pour le Pays d’Arles.

« Face à la crise, il faut rester unis. Même si cela ne veut pas dire avoir toujours les mêmes idées, il fallait éviter d’avoir une campagne désastreuse et délétère », justifie Philippe Korcia. Le président de l’UPE 13 fait référence aux élections de 2016. Les listes de l’UPE et de la CPME concurrentes s’étaient alors livrées une bataille sans merci rythmées par les injures et les accusations de tricheries. Mais tout cela est oublié. Les deux syndicats et leurs candidats ont dévoilé leur programme commun vendredi 10 septembre à l’espace Mx de Pernod Ricard à Marseille.

📸 « Tous unis pour faire réussir le territoire ! »

Ensemble, accélérons vers le développement et l’attractivité économique de notre territoire. 🚀#AccéléronsCCIAMP2021 #AccéleronsCCIPA2021 pic.twitter.com/uJvWx8RulQ — Upe 13 (@UPE13_) September 10, 2021

« Accélérons », le slogan des élections 2021

« Accélérons », c’est le slogan de campagne choisi par la nouvelle alliance. Et Jean-Luc Chauvin de préciser les six grands thèmes qui seront mis en avant. « La relance et les transitions » tout d’abord avec le souci de soutenir les entreprises dans l’après-crise : « Nous arrivons à la fin du quoiqu’il en coûte et beaucoup d’entreprises vont en pâtir. Nous ne les abandonnerons pas », promet Corinne Innesti, la présidente de la CPME 13. Côté transition, Jean-Luc Chauvin met l’accent sur les circuits-courts plus écologiques et « favorisant le travail des entreprises locales ». Deuxième sujet : « L’innovation et le business » pour garder une longueur d’avance sur les autres territoires.

JO 2024 « Il va falloir que nos élus soient réactifs pour transformer l’essai » Jean-Luc Chauvin

Ensuite, Stéphane Paglia veut « booster les centres-villes » : « On a fait du benchmark sur d’autres communes afin de voir ce qui marche et il y a pas mal de solutions dont on peut s’inspirer à condition de jouer collectif entre la CCI, les syndicats et les mairies », souligne-t-il. Les deux candidats veulent également soutenir « l’entrepreneuriat pour tous », c’est-à-dire le développer dans les quartiers les plus défavorisés. « Il y a des idées de génie dans les quartiers nord de Marseille notamment. Il faut à tout prix les aider à les mettre en oeuvre », avance Philippe Korcia. « L’internationalisation du territoire » est le cinquième thème de campagne avec l’accueil des Jeux Olympiques 2024 en ligne de mire : « Il va falloir que nos élus soient réactifs pour transformer l’essai », insiste Jean-Luc Chauvin. Enfin, plus classique, la cambre de commerce et d’industrie continuera à travailler sur « l’attractivité et le développement économique du territoire ».

Le logo officiel de la liste d’union UPE-CPME pour les élections consulaires 2021 (DR)

Une consultation en guise de programme

Outre ces grands sujets de campagne, les têtes de listes ne déroulent pas encore de programme précis. Seuls en lice pour l’instant, elles souhaitent profiter de cette élection pour sonder les entrepreneurs : « On ne va pas écrire un programme de notre côté, affirme Jean-Luc Chauvin. On va questionner les patrons pour connaître réellement leurs besoins ». Un site collaboratif va très prochainement être mis en ligne pour permettre aux entreprises de donner leurs idées et d’interpeller leurs représentants consulaires sur les principales problématiques.

Un appel à la mobilisation des électeurs

Pour la première fois, le vote des entrepreneurs se fera entièrement par internet. Les présidents de CCI espèrent que cela permettra de booster la participation habituellement très faible. « Il faut un taux de participation meilleur qu’il y a cinq ans », souhaite Philippe Korcia. En 2016, la participation a été de 10% pour Aix-Marseille et de 26% à Arles. L’objectif pour ce nouveau scrutin serait d’atteindre respectivement 15% et 30%.

Liens utiles :



> CCI Aix-Marseille Provence : Jean-Luc Chauvin dresse le bilan avant les élections

> Jean-Luc Chauvin annonce sa candidature pour un deuxième mandat à la CCIAMP