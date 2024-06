« Ce ne sont pas les pommes qui sont les plus emblématiques de notre région, mais bon, on n’allait pas s’appeler les branches d’oliviers, ça aurait interpellé qui ? » ironise Pierre Rocamond, 84 ans, pépiniériste-arboriculteur et paysagiste à la retraite, doyen de l’antenne des Croqueurs de pommes en Provence. Pierre est le membre le plus ancien de l’antenne aixoise de l’association.

Créée en 1978 à Belfort à l’initiative de Jean-Louis Choisel, arboriculteur et pomologue amateur, l’association nationale des Croqueurs de pommes compte plus de 60 antennes locales à travers la France. L’association s’engage dans la protection du patrimoine génétique fruitier, organise des actions d’information et d’éducation, et publie des brochures techniques et un bulletin trimestriel. Dans le département, l’antenne baptisée « li vieii pero » est basée sur le plateau de Puyricard, sur les hauteurs d’Aix-en-Provence, et existe depuis 1992. Son nombre d’adhérents ne cesse de croître, et atteint en 2024, 350 personnes. Sa présidente, Valérie Salogne-Ballester, nous ouvre ses portes.

Nourrir la terre et cultiver l’histoire horticole ensemble : les missions des Croqueurs de pommes

Les Croqueurs de pommes occupent un terrain au sein de la campagne aixoise, mis à disposition par la Ville d’Aix. Ils exploitent la terre et font pousser depuis plus de trente ans différents arbres fruitiers, en utilisant les techniques de greffes. Leur objectif : « conserver le patrimoine fruitier local et régional, retrouver les saveurs perdues des fruits d’autrefois, les usages et traditions anciennes, préserver le patrimoine génétique des variétés et les faire connaître » explique Pierre Rocamond.

Les bénévoles accèdent librement aux terrains, et travaillent seul ou en groupe à des ateliers de découvertes des arbres et des techniques. La technique la plus utilisée est la greffe, une technique horticole utilisée pour multiplier et améliorer les arbres fruitiers. Elle consiste à unir deux plantes distinctes de manière à ce qu’elles poussent ensemble comme une seule. Cette méthode permet de combiner les qualités de deux plantes : le porte-greffe et le greffon.

Christine, infirmière et bénévole chez les Croqueurs de pommes a appris cette technique en venant tous les mardis travailler la terre, aujourd’hui elle a planté plusieurs fraisiers et observe leur croissance, « un super exercice pour mon futur verger ! » partage la bénévole, sensibilisée aujourd’hui à ce que la terre peut apporter. Nouvelle présidente de l’association depuis janvier dernier, Valérie dirigeait autrefois une société de nettoyage, « c’est la passion qui m’a menée ici, je cherchais à faire quelque chose qui ait du sens » confie-t-elle.

Les Croqueurs de pommes c’est aussi un lieu de socialisation pour les bénévoles. « J’ai été attirée par la beauté du verger » explique Christine, « on trouve ici des personnes de tous horizons, des personnes que je n’aurais sûrement jamais rencontrées sur mon lieu de travail. C’est extrêmement enrichissant de se rassembler autour de la terre, entre connaisseurs et apprentis ». Les bénévoles viennent de toute la région pour profiter des espaces verts et se déconnecter. D’autres mettent leurs connaissances et savoir-faire au service des autres, comme Catherine, médecin retraitée, « tombée sous le charme du verger, j’ai décidé de sauter le pas et de devenir bénévole après dix ans à voir le prospectus de l’asso sur mon bureau ! » se remémore-t-elle. Catherine s’attelle à réparer les cerisiers du verger, abîmés par les brûlures du soleil couchant venant de l’ouest et les intempéries, « comme en médecine et chez les humains, l’arbre est sur-infecté et est attaqué par les champignons » explique-t-elle. Plusieurs cerisiers du verger voués à être abattus ont finalement été sauvés par la bénévole.

Christine et Catherine, bénévoles chez les Croqueurs de pommes @Jm @Jm @Jm

Un verger conservatoire et aussi expérimental

Le verger est conservatoire et aussi expérimental. Entre chaque arbre planté, la nature reprend sa place, laissant place à un cadre idyllique. Le réservoir de biodiversité qu’il offre permet aux bénévoles d’expérimenter plusieurs techniques horticoles, les arbres n’étant pas destinés à la vente. « Le verger fait réfléchir aussi sur notre manière de consommer, il est une initiative locale pour les gens qui s’intéressent à l’environnement » témoigne Valérie.

Avec leurs actions de sensibilisation, les Croqueurs de pommes ouvrent leurs portes au grand public lors de journées portes ouvertes (généralement en octobre) ou pendant des fêtes de la nature, des jardins ou des festivités locales. Pépinière bio, le verger conservatoire souhaite surtout attirer les particuliers intéressés par la sauvegarde des fruitiers, « on souhaite apprendre aux gens comment reproduire des variétés qu’ils ont trouvées, ici on conserve et enrichit notre répertoire » développe Pierre.

Les Croqueurs de pommes de Puyricard collaborent avec plusieurs organisations et associations pour promouvoir la préservation des variétés fruitières et de la biodiversité locale. En partenariat avec le Centre national de pomologie, ils travaillent à la conservation et à la diffusion des connaissances en matière de pomologie. Le Groupement apicole du Garlaban (GAEG) participe également à ce réseau, favorisant la pollinisation des vergers et la sensibilisation à l’importance des abeilles dans les écosystèmes. L’Association des Compagnons de l’olivier du Pays d’Aix (Acopa) apporte son expertise sur les oliviers, enrichissant ainsi la diversité des plantations et des savoirs partagés. Les Croqueurs de pommes collaborent aussi avec le Domaine de Merval (Seine-Maritime), un site reconnu pour ses pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, et avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO), qui contribue à la création d’habitats favorables à la faune aviaire au sein des vergers. L’association Colineo, dédiée à la conservation de la biodiversité, et Fruits Oubliés, œuvrant pour la préservation des variétés fruitières anciennes, sont également des partenaires clés.

Enfin, le Muséum d’Aix-en-Provence soutient les Croqueurs de pommes dans leurs actions éducatives et culturelles, en mettant en avant l’importance du patrimoine génétique fruitier. Ces partenariats renforcent la mission des Croqueurs de pommes en alliant expertise, conservation et éducation, pour un avenir où la biodiversité et les traditions horticoles sont préservées et valorisées.

En savoir plus :



Les Croqueurs de pommes sont ouverts les mardis de 9h00 à 16h00

Adresse du verger de Puyricard : 1820 Chemin du Grand Saint-Jean, 13540 Aix-en-Provence.

Contact : croqpommes@croqueursdeprovence.fr / Site : croqueursdeprovence.fr