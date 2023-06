Marseille : Célébrez les dix ans du Mucem

Le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) fête ses dix ans d’existence. Pour souffler ses dix bougies, le Mucem a vu les choses en grand : dès le vendredi 2 juin à 19h, les rappeurs Alonzo ou Black M viendront se produire sur la place d’Armes et l’esplanade J4. Tout au long du week-end, des danseurs et performeurs déambuleront tandis que des conteurs, musiciens et comédiens feront le show. Samedi soir, un spectacle pyrotechnique est organisé, suivi d’un pique-nique. Les expositions restent ouvertes et les visites se feront en accès libre sur l’ensemble du week-end anniversaire. Ce week-end se clôturera dimanche soir avec trois bals d’ambiance, mais les festivités se prolongeront sur le reste de l’année avec dix rendez-vous prévus.

Du 2 juin au 4 juin

1 esplanade J4, 13002 Marseille

Marseille : faites un geste pour la planète

« Swim for change » est une association engagée qui lutte contre les mégots qui sont jetés partout sauf dans les poubelles. Selon l’association, 100 000 mégots sont jetés au sol chaque heure à Marseille. C’est pourquoi elle a décidé d’organiser une collecte de mégots dans la ville, samedi 3 juin, de 10h à 13h. L’objectif ? Battre le record de 855 000 mégots récoltés par les Parisiens en 2021. Des nageurs «Swim for change » plongeront ensuite pour parcourir les 500 km qui les séparent de Barcelone. Une traversée sportive pour sensibiliser aux déchets des mégots.

Samedi 3 juin, de 10h à 13h, avec le décompte des mégots à 14h

10 lieux de collecte : la Friche de la Belle de Mai, le Prado, Castellane, Saint-Charles, Estrangin, Cours Julien zone Est, Polygone 30, Bougainville, Catalans, Stade Vélodrome, Blancarde

La Ciotat : Fêtez la Culture

L’association La Ciotat Culture, met une nouvelle fois la culture à l’honneur. Samedi 3 et dimanche 4 juin, elle organise la Fête de la culture aux Boulomanes. Un évènement festif et convivial qui sera rythmé par de la musique en tout genre et des animations diverses et variées. Une sardinade sera proposée le midi au tarif de 20 euros, sur réservation.

Samedi et dimanche, de 12h à 23h

70 avenue Jean-Baptiste Long, 13600 La Ciotat

Marseille : Profitez de la nature

Le marché local (Crédit : Cité des Arts de la Rue Marseille)

Comme chaque premier dimanche du mois, Marseille propose son évènement « Un dimanche aux Aygalades ». Un rendez-vous familial au cours duquel vous allez pouvoir vous dépayser et respirer l’air de la nature en plein cœur de Marseille. Ce dimanche, une visite commentée du jardin de la Cascade des Aygalades est prévue à 9h30 et 10h. Elle sera suivie d’une conférence sur le thème des territoires de l’eau à 11h, puis d’un rendez-vous artistique à 12h. Tout au long de la matinée, un marché local sera présent.

Dimanche 4 juin, de 9h à 14h

225 avenue des Aygalades 13015 Marseille