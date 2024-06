Le Festival de Marseille est de retour pour son édition 2024, avec trois semaines et quatre week-ends d’art et de culture du 14 juin au 6 juillet. Avec une programmation riche en danse, performances, musique et films, cet événement promet d’offrir une véritable immersion dans la scène artistique contemporaine. Cette année, le festival présente sept créations originales ainsi qu’une re-création, dont trois premières en France et deux premières en Europe.

Danse, performances, musique et cinéma

Avec 55 représentations au total, le festival investit plusieurs lieux de la cité phocéenne, du Nord au Sud : Théâtre la Sucrière, Le ZEF, KLAP Maison pour la danse, Friche la Belle de Mai, Scene44, studio Dans les parages La Zouze, le parc Longchamp, le Théâtre Joliette, le Centre de la Vieille Charité, le parvis de la Major, Alcazar BMVR, l’Artplexe Canebière, le Mucem, la place Bargemon, le théâtre La Criée, la calanque de Morgiret (Archipel du Frioul), le ballet national de Marseille et La Cité Radieuse.

En plus des spectacles, le festival propose huit ateliers de danse gratuits, accessibles à tous, ainsi que deux tables rondes pour nourrir la réflexion et les échanges autour de la création artistique. 15 spectacles sont adaptés aux spectateurs sourds et malentendants, et 6 spectacles adaptés aux déficients visuels. Plus de 30 classes bénéficieront également de l’éducation artistique et culturelle du festival. Avec des artistes venant de plus de 20 villes réparties sur 15 pays, dont l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique, l’Égypte et la France, le Festival de Marseille veut célébrer la diversité culturelle et la richesse de la création artistique internationale.

Pratique :

Le Festival de Marseille propose les tarifs suivants : 10 euros pour le grand public, cinq euros pour les moins de 12 ans et les étudiants d’Aix-Marseille Université et 1 euro pour les personnes en situation de précarité et de handicap, grâce à une billetterie solidaire.

Découvrir la programmation du Festival de Marseille