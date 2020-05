Le confinement a permis à certaines espèces d’oiseaux de sortir de leur nid. Moins de nuisance sonore, moins de pollution, autant de facteurs qui ont permis aux oiseaux d’avoir une vie plus paisible durant cette période. C’est pourquoi dès le début du confinement, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) a lancé l’opération nationale « Confinés mais aux aguets ». Le but : mettre à contribution les observateurs professionnels et amateurs pour recenser les espèces d’oiseaux et identifier leurs mouvements migratoires.



L’initiative remporte un franc succès, auprès d’un public pourtant novice en matière d’ornithologie. Opération sensibilisation réussie pour François Grimal, président de la LPO Provence Alpes Côte d’Azur : «Au mois d’avril 2020, nous avons battu deux records du site : nombre mensuel de données avec 120 000 données (contre 100 000 en avril 2019) et 700 nouveaux inscrits (contre 100 à 300 sur des mois « classiques » )».

Voici 11 clichés d’espèces qui ont pu être observées pendant le confinement, commentées par Michel Raphaël, ancien bénévole et membre de la LPO et spécialiste en ornithologie. Saurez-vous les reconnaître dans votre jardin ou depuis votre balcon ?

1. La mésange bleue

Mésange bleue (Crédit : photographie © LPO PACA)

Michel Raphaël : « Ce magnifique petit passereau a la casquette du même bleu que le dos et les ailes. Sa face est blanche barrée de trois bandes bleues. Très agile, véritable acrobate toujours en mouvement, elle explore sans relâche les zones boisées (souvent de chênes) et les jardins, à la recherche des insectes et des larves qu’elle affectionne. Ses cris, très variés, sont souvent marqués de « tsii » aigus. D’avril à juillet, elle construit son nid dans une cavité (trou d’arbre, poteau creux, vieille boite aux lettres …) ».