La Régie des transports métropolitains (RTM) a renforcé son système de sécurité avec le dispositif « RTM Alerte » depuis le 16 janvier. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux passagers, victimes d’un vol, malaise, d’une agression physique ou sexuelle, d’alerter en « temps réel » un des trois agents du Centre de supervision des réseaux, « recrutés spécialement pour répondre aux appels et messages des clients », indique le communiqué.

Il suffit d’actionner le bouton rouge SOS, en haut à droite de l’application, pour déclencher une alerte discrète aux agents. Une fois l’alerte envoyée, « le téléphone enregistre le fond d’ambiance. Pour le moment, ce n’est possible qu’en extérieur dans les bus et les trams. En souterrain dans le métropole cela fonctionnera en septembre avec l’arrivée de la 4G » précise la RTM.

Avec ce dispositif, le réseau de transports en commun souhaite compléter ses actions de lutte contre le harcèlement et les violences sexistes, à savoir : la mise en place de marches exploratoires avec des usagères, la descente à la demande dans les bus de nuit et la campagne de sensibilisation et formations des personnels. Selon une enquête menée en novembre 2021 auprès de 25 utilisatrices, ce dispositif at été jugé « rassurant. »

