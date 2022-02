Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Maxime Ducoulombier. Le co-fondateur de Synchronicity nous présente ce collectif marseillais qui œuvre au quotidien pour une ville plus durable. Synchronicity accompagne les acteurs du territoire, qu’ils soient privés ou publics, vers des activités plus responsables. Il favorise au maximum les circuits courts. Le collectif est notamment spécialisé dans la gestion et la valorisation des déchets professionnels. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

La box écolo de Marseille Vert regorge de surprises artisanales (crédit : BFM Marseille)

Dans la rubrique “actualité de la semaine” de Planète locale, on parle du forum des mondes méditerranéens. L’évènement a débuté lundi au parc Chanot (8e), et réunit, autour de tables rondes, de conférences et d’ateliers, des acteurs politiques et citoyens. Tous essayent de trouver des solutions pour préserver la Grande Bleue. À quoi ressemblera la Méditerranée du futur ? En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine. Il s’agit de la box écolo fabriquée par Agnès Olive, du média Marseille Vert. Des surprises artisanales et locales sont à découvrir à l’intérieur. Il existe trois formules, plus ou moins fournies en produits ; 19 euros, 39 euros ou 59 euros.

