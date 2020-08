Catherine Pila, la présidente de la RTM, a rendu public lundi 17 août, sur son compte Twitter la lettre adressée à la maire de Marseille Michèle Rubirola et l’adjointe aux transports Audrey Gatian les informant de sa décision d’augmenter les fréquences des lignes les plus saturées du littoral marseillais. Une réponse tardive à la demande de la Ville de Marseille qui date du 4 août et que Mme Pila explique par la lenteur du courrier… Elle suggère même à la maire de Marseille d’utiliser à l’avenir, pour les questions urgentes, le mail. Une « invitation »que d’aucuns pourront juger tout à fait déplacée voire arrogante et qui témoigne de la tension qui règne entre la Ville et la Métropole cet été sur les dossiers chauds comme la saleté ou la desserte du littoral.



Mme Pila annonce dans sa lettre (intégralité dans les pages suivantes) qu’elle renforce finalement les lignes de bus du littoral surchargée en cette période estivale ainsi que certains points du tram et du métro.

Deux bus de plus sur trois lignes vers les plages

Deux autobus vont être ainsi attribués à chacune des lignes 19, 35 et 83 dès ce mardi 18 août. Un train supplémentaire est bloqué sur le tramway sur le tronçon Arenc-Belsunce. Concernant le métro, la présidente de la RTM, élue LR lors des dernières municipales à Marseille dans les 6e et 8e arrondissements, annonce deux trains supplémentaires sur la ligne 2.

Alors que la présidente de la Métropole (autorité compétente en matière de transports et opératrice de la RTM), Martine Vassal, avait balayé samedi l’hypothèse de plus de bus pour mieux lutter contre la propagation de l’épidémie, le préfet avait lui appelé au contraire à un renforcement des dessertes de transports publics pour limiter la surpopulation aux arrêts et dans les bus.

Merci,le « bon sens » de notre demande est enfin entendu! Je suis d’accord,les Marseillais attendent de la concertation de la part des collectivités territoriales pr améliorer leur ville,en espérant à l’avenir y arriver sans passer obligatoirement par un rappel à l’ordre du Préfet. https://t.co/pXwWSR60yD — Audrey Gatian ☀️ (@AudreyGatian) August 17, 2020

