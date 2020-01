« Le blocage du Grand Port Maritime de Marseille et les mouvements sociaux qui durent mettent en péril notre économie locale » s’alarme la CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence. « Nombre d’entreprises et d’emplois de notre territoire sont aujourd’hui en danger » avertit la chambre dans un communiqué diffusé vendredi 17 janvier.

Pour faire face à la situation, la CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence met en place une « cellule d’urgence » qui œuvrera en étroite collaboration avec les services compétents de l’Etat et les différents partenaires dont la Direccte et l’Urssaf notamment. « Cette cellule permettra de soutenir toutes les entreprises impactées avec des premières mesures destinées à décaler et alléger leur trésorerie, et à faciliter leurs activités » précise la CCI qui invite les entreprises concernées à la contacter au 04 91 39 34 79.

De son côté, l’Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône (Upe 13) demande l’organisation immédiate d’une réunion de crise rassemblant l’ensemble des services de l’Etat compétents et des partenaires économiques et financiers. « Beaucoup de sociétés tournent au ralenti, certaines sont même à l’arrêt complet car privées de leur outil de travail, de matières premières ou de capacité d’acheminement de leur production. Il est essentiel qu’elles puissent être rapidement soutenues » observe l’Upe 13.

« Nous souhaitons que les demandes de chômage partiel soient traitées en priorité » Upe 13

« Nous souhaitons que les demandes de chômage partiel soient traitées en priorité, que des moratoires sans pénalités soient mis en place et surtout que des mesures de dégrèvement de charges dans les cas les plus critiques soient accordées comme cela a été annoncé par Bruno Lemaire pour les commerçants d’Île-de-France » demande l’organisation patronale qui estime qu’il y a « urgence à agir. »

Lien utile :

Renaud Muselier : le blocage du port est « une catastrophe absolue »