A la veille du triste anniversaire du drame de la rue d’Aubagne, le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin a tenu une nouvelle conférence de presse à l’hôtel de Ville de Marseille pour faire le point sur sa politique de lutte contre l’habitat indigne.

Son discours reste à quelques mots prés le même que celui donné au lendemain de la catastrophe. Encore une fois, le maire avoue la mine grave que « ces huit morts me hanteront longtemps, j’y pense tous les jours ».

Il a salué à nouveau « la mobilisation exceptionnelle des équipes municipales et des marins-pompiers pour gérer la crise ». Face aux critiques sur sa politique de l’habitat, il répond que le problème n’est pas marseillo-marseillais : « C’est un problème national, insiste-t-il. On estime entre 400 000 et 800 000 le nombre de bâtiments touchés dans le pays. Il ne faut pas que l’arbre marseillais cache la forêt nationale », se défend-il. Globalement, il refuse de porter à lui seul le poids du drame.