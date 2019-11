Share on Facebook

La présidente de la Métropole et du Département, Martine Vassal, candidate à l’investiture LR pour les élections municipales de 2020 a annoncé dimanche 3 novembre qu’elle suspendait sa campagne jusq’au 7 novembre. Dans un communiqué, elle explique dans un communiqué :

« Il y a près d’un an, Marseille était frappée par le drame de la rue d’Aubagne. J’ai décidé, alors que nous nous apprêtons à commémorer cet événement tragique, de suspendre ma campagne pour les élections municipales à partir de ce dimanche soir et jusqu’au 7 novembre. Le temps ne doit pas être aux débats électoraux et encore moins à la joute partisane.

Le temps est au souvenir, au respect de la mémoire des défunts et à la réflexion collective pour ne plus jamais vivre ces heures noires, qui ont définitivement marqué l’histoire de notre ville.

Marseille a été touchée au cœur par cette tragédie. Marseille devra continuer à avancer et à grandir, avec le souvenir permanent de ceux qui ont péri rue d’Aubagne. »