Il était attendu. Ce jeudi 20 juillet, un remaniement ministériel « à la marge » a été effectué au sein du gouvernement. Parmi les nouveaux noms qui figurent dans l’équipe présidentielle, la députée de la 1ère circonscription des Bouches-du-Rhône, Sabrina Agresti-Roubache, nommée secrétaire d’Etat à la Ville en remplacement d’Olivier Klein, qui était ministre délégué.

Contactée, l’intéressée n’a pas donné suite à nos sollicitations. Elle devra quitter son fauteuil de parlementaire, cette fonction étant incompatible avec un poste ministériel. Elle sera remplacée par son suppléant, Didier Parakian, qui nous confie que Sabrina Roubache sera par ailleurs en charge du plan « Marseille en grand.»

Sabrina Agresti-Roubache en charge du plan Marseille en grand

Depuis les débuts de campagne de l’actuel Président de la République, Sabrina Agresti-Roubache est devenue une proche du couple Macron. Elle avait notamment introduit le meeting du candidat Emmanuel Macron au Pharo en avril 2022, avant d’obtenir l’investiture Renaissance pour les législatives. Elle était par ailleurs à ses côtés lors de son dernier déplacement à Marseille, fin juin 2023.

L’opposition d’extrême droite du conseil régional, où Sabrina Roubache est élue au sein de la majorité de Renaud Muselier (Ren.), n’a pas manqué de réagir à sa nomination, accusant le président de Région, Renaud Muselier, d’être « fournisseur officiel de ministre » et rappelant que ce dernier ne souhaitait « aucun ministre sur ses listes » durant la campagne des régionales en 2021.

« Nous espérons néanmoins que la nouvelle ministre de la ville et du logement agira réellement pour Marseille et concrétisera les annonces du président de la République, nous espérons également qu’elle entendra les revendications des élus locaux sur la loi SRU », écrit le chef de file RN et député Franck Allisio dans un communiqué.

Attal à l’éducation, Aurore Bergé aux solidarités … Les autres changements dans le gouvernement

Le gouvernement préfère le terme « d’ajustements » à celui de « remaniement. » En effet, seuls quelques ministres sont remplacés. C’est notamment le cas de Pap Ndiaye, remplacé à l’Education par Gabriel Attal, jusqu’alors ministre délégué aux comptes publics. Idem ppur François Braun, ejecté du ministère de la Santé et remplacé par l’ex-directeur de cabinet d’Elisabeth Borne Aurélien Roussau. La macroniste Aurore Bergé, jusqu’à présent députée, fait son entrée au gouvernement comme ministre des Solidarités.

