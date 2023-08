C’est le grain de sable de trop. Les associations APE Saint-Mandrier, France Nature environnement (FNE) Var et FNE Provence-Alpes-Côte d’azur alertent dans un communiqué sur les risques que le réensablement des plages fait courir à la biodiversité. Elles estiment notamment qu’il s’agit d’une « compensation artificielle de l’érosion des plages » qui n’est pas sans impacter la flore marine.

Si elles admettent que ce réensablement peut s’avérer nécessaire de temps en temps « ce ne peut à notre sens pas être la seule solution de gestion et de maintien d’une plage, au point d’être systématiquement renouvelé chaque année. » Les associations rappellent en outre qu’un « rechargement est présumé illégal lorsqu’il se fait sans autorisation ou qu’il ne prend pas en compte les impacts avérés sur l’herbier de posidonie. »

La plage de Saint-Asile à Saint-Mandrier dans le Var (crédit : Dominique Calmet)

Les associations portent plainte contre X

Elles dénoncent ainsi une décision de la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) qui avait exonéré la Métropole de Toulon de faire une étude d’impact dans le cadre d’un réensablement de la plage Sainte-Asile, à Saint-Mandrier alors même que la sensibilité environnementale de la zone du projet est forte, cette plage étant « située à proximité d’un herbier de posidonie particulièrement important (classé “ZNIEFF Posidonie“).» FNE Var, Paca et l’APE Saint-Mandrier ont déposé en août 2022 un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon.

Crédit Google Map

Elles déplorent néanmoins que « cette année encore le réensablement continue. » Pour marquer les esprits et ouvrir plus largement le débat, les trois associations ont donc décidé cette fois de porter plainte contre X, tout en ciblant spécifiquement dans ses déclarations non seulement la commune, mais aussi la Dreal ou encore la DDTM. « On marche sur la tête : il y a une règlementation, or elle n’est pas respectée » déplore Dominique Calmet de FNE Paca et de l’APE Saint-Mandrier. Les associations espèrent a minima poser le débat et réclament qu’une étude d’impact soit demandée au cas par cas pour le réensablement de chaque plage dès lros que la présence d’herbiers de posidonie est détectée.

