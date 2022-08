Réaliser un tour de France à vélo pour financer la recherche sur le cancer pédiatrique. C’est le projet fou que vient de se lancer Maître Gilles Salfati. Pendant un mois, à raison de 100 kilomètres par jour, cet avocat du barreau marseillais, spécialisé dans le droit des assurances, entend rallier Marseille depuis Dunkerque en longeant la côte ouest – soit près de 2800 kilomètres au total. Le départ est prévu mercredi 24 août.



Et pour relever ce défi sportif, ce féru de cyclotourisme ne sera pas seul. « Entre amis, depuis toujours, on avait ce rêve de faire le tour de France en vélo », se souvient avec émotion Gilles Salfati, à l’occasion d’une conférence de presse organisée jeudi 4 août au siège marseillais de la Ligue contre le cancer, rue Francis Davso (1er). La voix tremblante, il poursuit son récit : « malheureusement, au cours des années, certains d’entre nous ont disparu, la maladie les a emportés ». Son ami d’enfance est quant à lui bien en vie, malgré des problèmes de santé. Atteint depuis peu par la maladie, il est aujourd’hui en rémission et roulera en vélo électrique. « J’espère qu’il pourra tenir le rythme », nous confie Maître Salfati. C’est donc en binôme que les deux compères se lancent dans cette aventure « entre potes ».

À l’issue du projet, l’ensemble des fonds récoltés au fil du parcours sera reversé à la Ligue contre le cancer. « Il n’y a aucune raison pour qu’on prenne quoi que ce soit », considère Maître Salfati. La cagnotte en ligne créée pour l’occasion a déjà récolté plus de 1100 euros. Vous pouvez y contribuer en cliquant sur ce lien.





Afin de « lier l’utile à l’agréable », Maître Salfati a souhaité s’entourer. « Je me suis rapproché de la Ligue (contre le cancer), et j’ai été séduit par le projet », raconte-t-il. En plus de trouver des soutiens à l’avocat marseillais, l’antenne locale de cette association l’aide à communiquer sur son périple humanitaire. D’autres acteurs lui donnent un coup de main. C’est le cas du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille, Maître Jean-Raphaël Fernandez : « c’est un projet sportif et caritatif (…) qui renforce encore nos liens avec la Ligue contre le cancer ». Il a pris contact avec les barreaux des différentes villes étapes – Dunkerque, Nantes, Bordeaux etc. – afin que ceux-ci puissent être associés au défi, « et que les confrères fassent, pourquoi pas, un bout de chemin avec nous », sourit Maître Salfati.



L’avocat marseillais a encore vingt jours pour s’entraîner un peu avant les premiers coups de pédales. « Si on ne prend pas trop de retard en route », l’arrivée est prévue samedi 24 septembre devant le Palais de justice de Marseille.

