Partenaires depuis plus de 50 ans, la Ville de Cannes et la SEMEC (exploitant du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes) ont renouvelé le 9 décembre 2019 le contrat qui les lie à l’organisateur d’événements Reed Midem pour au moins 5 ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024. « Ils confirment ainsi leurs engagements mutuels et la tenue de six grandes manifestations professionnelles à Cannes pour une période d’au moins cinq ans », annonce le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Le contrat a été signé par David Lisnard, Maire de Cannes, Paul Zilk, Président de Reed MIDEM, et par Claire-Anne Reix et Didier Boidin, respectivement Présidente et Directeur Général de la SEMEC, exploitant le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

Six salons organisés chaque année par Reed Midem

Aujourd’hui, le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes accueille chaque année six salons de Reed Midem : MIDEM, MIPIM, MIPTV, MIPCOM, MAPIC et ESPORTS BAR. Ces six événements réunissant annuellement plus de 62 000 professionnels accrédités, représentant plus de 130 nationalités différentes. Selon les organisateurs, ces manifestations incontournables du calendrier international des industries concernées (musique, télévision, immobilier) génèrent en moyenne 170 000 nuitées hôtelières et 250 millions d’euros de retombées économiques par an pour la ville de Cannes.



«Le grand gagnant est le secteur touristique de notre ville constitué d’une multitude de PME et de commerces, au profit de l’emploi et de l’activité, puisque les six salons génèrent 170 000 nuitées hôtelières et 250 millions d’euros de retombées économiques chaque année », a souligné le maire de Cannes David Lisnard.

« Reed MIDEM organise ses salons à Cannes depuis 1965. La ville se transforme positivement, grâce aux investissements privés et publics, au profit de son attractivité et de sa compétitivité internationales. Cannes et Reed MIDEM travaillent main dans la main pour proposer des services d’exception à nos clients. C’est un plaisir de renouveler notre partenariat pour les cinq années à venir », précise pour sa part Paul Zilk, Président de Reed MIDEM.

Transformée et embellie, Cannes destination privilégiée pour les évènements internationaux

Depuis plus de dix ans, la Mairie de Cannes a engagé et concrétisé une politique volontariste d’amélioration globale de la destination Cannes et des services offerts aux congressistes. David Lisnard, Maire de Cannes souligne que « les investissements engagés par les acteurs publics et privés de la destination ont contribué à renforcer sa sécurité, sa propreté, la qualité de ses transports et de sa logistique. Ces améliorations majeures ainsi que les embellissements réalisés dans tous ses quartiers ont rendu notre ville plus attractive. Une métamorphose qui renforce notre offre globale et conduit nos partenaires internationaux à choisir Cannes ».

Les principales nouveautés de Reed MIDEM à Cannes au cours des cinq dernières années