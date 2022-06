Le second tour des élections législatives se déroule ce dimanche 19 juin, une semaine après le premier tour. Les bureaux de vote ouvrent à 8h pour se refermer à 18h sauf dans les grandes villes comme Marseille (20h). Une fois de plus, le taux de participation, très faible au premier tour (47,51%) sera l’un des éléments clés pour influencer un scrutin qui doit aboutir à une nouvelle Assemblée Nationale de 577 députés.

La majorité présidentielle (candidats Ensemble !) va chercher à retrouver la majorité absolue qui lui a permis pendant cinq ans de gouverner lors du premier quinquennat d’Emmanuel Macron. Mais, les résultats du 1er tour ont montré que d’autres forces pouvaient lui contester cette domination, à commencer par la coalition Nupes, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (La France Insoumise, du PCF, du PS, EELV…). Les Républicains à droite et le Rassemblement national à l’extrême droite vont également compter leur force ce dimanche.

Dans les Bouches-du-Rhône 16 duels ont lieu entre les des candidats Ensemble ! RN, Nupes, ou LR. C’est le Rassemblement national qui est le plus présent avec 12 candidats (six face à face avec le Nupes et cinq face à face avec Ensemble et un duel face au LR). Quatre duels verront s’affronter la Nupes et Ensemble ! Ces derniers combats seront scruter à la loupe pour mieux cerner les rapports de force qui vont s’établir au niveau national.

