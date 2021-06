Share on Facebook

Le plus grand rendez-vous consacré à l’innovation technologique est de retour pour une cinquième édition à Paris. VivaTech, c’est l’occasion rêvée pour les start-up d’étoffer leur carnet d’adresse et de gagner en visibilité au milieu des plus grands. Mark Zuckerberg (Facebook), Tim Cook (Apple) ou encore Bernard Arnault (LVMH) sont notamment présent au salon.

Comme chaque année, la Région Sud présente plusieurs pépites. Parmi les 37 jeunes entreprises innovantes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, la start-up marseillaise Keeex compte bien tirer son épingle du jeu. Laurent Henocque, son fondateur, ne nous cache pas sa volonté de « gagner en visibilité » grâce à cet évènement.

Créée en 2014, Keeex propose à ses clients de certifier la qualité et la provenance de leurs produits. Selon Laurent Henocque, sa solution est en quelque sorte le « passeport des documents ».

