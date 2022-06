Share on Facebook

Pour vous divertir ce week-end, nous vous proposons des événements variés. Au programme : découverte de la Préhistoire pour les Journées de l’archéologie, festival sportif et musical, atelier manuel au Mucem, concert de Soprano et balade pour connaître les secrets de la Lavande provençale.

[Sport] Freestyle Cup : à la découverte des sports de glisse

Crédit : Freestyle Cup

Du 16 au 26 juin, se déroule la 5e édition du festival Freestyle Cup sur la plage de Borély, à Marseille. Un événement sportif et culturel dans lequel une multitude de sports urbains et nautiques sont programmés, sous forme de compétitions et d’exhibitions. Skate, yoga, wing foil, roller, kite surf, breakdance : il y en a pour tous les goûts.

Du 17 au 25 juin, des initiations sont également organisées par le conseil départemental des Bouches du Rhône : sur l’évènement, vous pourrez découvrir gratuitement le stand up paddle, le windsurf, le yoga ou encore le kayak.

Pour clôturer ses journées sportives, des soirées musicales sont prévues tous les jours de 18h à 1h, pour s’ambiancer sur la place Borély.

[Concert] Soprano revient à Marseille pour deux shows hauts en couleurs

Ce week-end, Soprano remonte sur scène pour deux concerts le 18 et 19 juin. Pour la sortie de son nouvel album Chasseur d’étoiles, il présentera ses nouveaux titres au public de sa ville natale. En configuration scène centrale, l’artiste sera au plus près de son public pour un show direction les étoiles. Préparez-vous au décollage !

En attendant Soprano, vous pourrez profiter d’une performance de Berywam en première partie. Des performeurs de beatbox hors-du-commun, champions du monde en titre !

Orange Vélodrome – 3 Bd Michelet, 13008 Marseille

Samedi 18 : 20h / Dimanche 19 : 18h

[Culture] Fabriquer sa propre carte postale de sa visite au Mucem

Crédit : Julie Cohen

En parallèle des expositions du moment, le Mucem propose aux enfants chaque week-end et tous les jours pendant les vacances scolaires des ateliers créatifs. « La minute fabrique » est un atelier manuel en fin d’exposition, pour créer un souvenir de sa visite. Du 13 février au 19 juin 2022, c’est l’exposition « Connectivités » qui est mise à l’honneur : c’est donc le dernier dimanche pour en profiter !

Mucem, J4— Hall

Entrée libre sans réservation

Horaires : Samedi 18 et dimanche 19 juin à 14h00

[Culture] Le Musée d’Histoire naturelle installe un Village de l’archéologie consacré à la Préhistoire

Crédit : Musée d’Histoire naturelle de Marseille

Pour les journées de l’archéologie, le Musée d’Histoire naturelle de Marseille met en place un village de l’archéologie ce week-end. Pendant deux jours, vous pourrez profiter d’activités sur le thème de la préhistoire.

Comment faisait-on pour se vêtir ? Allumer le feu ? Tailler un silex ? Dessiner ? Telles sont les questions que nous nous posons tous et auxquelles vous pourrez avoir les réponses. À travers des animations, des ateliers pédagogiques, des démonstrations, des visites guidées ou encore des expositions, venez découvrir la Préhistoire en famille !

Musée d’Histoire naturelle – Palais Longchamp, Rue Espérandieu, 13004 Marseille



[Balade] Découvrir le Lavandin et l’Immortel au domaine de Villemus

Crédit : Domaine de Villemus

Les samedis 18 et 25 juin, une balade ethnobotanique pour découvrir le Lavandin et l’Immortelle, deux plantes qui font le paysage de la Provence, est organisée au Domaine de Villemus à Jouques. La balade sera suivie d’une dégustation des produits du domaine et d’un échange avec les producteurs.

Au programme, découverte de la Lavande sous tous ses aspects : ethnobotanique, économique, pharmaceutique, symbolique, identitaire, botanique… Vous apprendrez notamment à distinguer les quatre espèces de lavandes présente en France. Les secrets de l’Immortelle, plante au parfum chaud et épicé seront aussi à découvrir pendant la matinée.

À la fin de la balade, vous pourrez rencontrer et échanger avec les producteurs du domaine, qui proposeront des dégustations de produits de saison. Il sera ensuite possible de pique-niquer sur le domaine !

Réservation sur : https://www.billetweb.fr/balade-ethnobotanique-dans-les-lavandins-et-les-immortelles

Tarif plein 18€ / Tarif jeune (12 – 18 ans) 10€ / Gratuit – de 12 ans